AZ voorkomt in slotminuten verrassend bekerverlies tegen Fortuna

AZ kende nog een droomstart in Sittard, want Wout Weghorst tekende al na twee minuten voor de openingstreffer. Djibril Dianessy bracht Fortuna na 27 minuten op gelijke hoogte en Finn Stokkers tekende drie minuten na rust ook voor de voorsprong.

Fortuna was lange tijd op weg naar een plek in de kwartfinales, maar AZ richtte zich net op tijd op. Weghorst zorgde in de 89e minuut voor de 2-2 en door treffers van Alireza Jahanbakhsh en Levi Garcia in blessuretijd voorkwam AZ zelfs een verlenging.

AZ reikte vorig seizoen nog tot de finale van het bekertoernooi, die met 2-0 werd verloren van Vitesse. De Alkmaarders wonnen de KNVB-beker voor het laatst in 2013, toen PSV in de eindstrijd werd verslagen.

Voor Fortuna Sittard was een bekerstunt een nieuwe mijlpaal geweest in een al succesvolle eerste seizoenshelft. De ploeg van trainer Sunday Oliseh verzamelde tot nu toe 38 punten en is daarmee koploper in de Jupiler League.

Weghorst

AZ was desondanks op papier de favoriet en leek in eerste instantie een eenvoudige avond te krijgen in Sittard. De ploeg van trainer John van den Brom stond al na twee minuten op voorsprong nadat Weghorst een corner van Teun Koopmeiners binnenwerkte.

Ook na de openingstreffer was het AZ dat domineerde. Onder anderen Weghorst en Guus Til waren gevaarlijk met schoten, maar Fortuna bleef overeind en kwam na 27 minuten ook op gelijke hoogte. Dianessy tikte binnen op aangeven van Stokkers.

AZ was ondanks de gelijkmaker de meest dreigende ploeg, maar had veel pech in de afronding. Zo werd een inzet van Til van de lijn gehaald en raakte Jahanbakhsh de lat.

Slotfase

Waar AZ verzuimde om de voorsprong te pakken, toonde Fortuna zich een stuk effectiever. Stokkers kopte drie minuten na rust uit een corner de 2-1 achter doelman Marco Bizot.

In de jacht op de gelijkmaker zag AZ opnieuw een bal van de lijn gehaald worden. Fortuna leek stand te houden, maar de thuisploeg moest na 89 minuten alsnog capituleren. Weghorst werkte de bal van dichtbij met enig fortuin achter doelman Miguel Santos en zorgde daarmee voor zijn zesde treffer dit bekertoernooi.

Beide ploegen leken daardoor heel even af te stevenen op een verlenging, maar dat was Fortuna niet gegund. Jahanbakhsh zorgde in de tweede minuut van de blessuretijd met een schitterende lob voor de 2-3 en Garcia rondde even later een counter af, waardoor AZ zich bij de laatste acht voegde.

