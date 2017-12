Peru-aanvoerder Guerrero toch naar WK door inkorten dopingschorsing

"Een schorsing van een half jaar past beter bij de fout die de speler heeft gemaakt en de omstandigheden van het voorval", zo schrijft de beroepscomissie van de FIFA in een statement. Guerrero testte na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië in oktober positief op het gebruik van cocaïne.

De 33-jarige aanvaller werd met terugwerkende kracht vanaf 3 november voor een jaar geschorst, waardoor hij de mondiale eindronde in Rusland dreigde te missen. Daarop ging Guerrero in beroep bij de FIFA.

De beroepscommissie van de wereldvoetbalbond brengt zijn schorsing nu terug naar zes maanden, waardoor de spits in mei weer speelgerechtigd zou zijn. Dat is net op tijd voor het WK in Rusland, dat op 14 juni begint.

Vrijspraak

De advocaten van de Peruaan proberen overigens nog volledige vrijspraak af te dwingen. Guerrero heeft altijd volgehouden dat de sporen van cocaïne kwamen door het drinken van thee met vergelijkbare ingrediënten.

Peru kwalificeerde zich voor het eerst in 36 jaar voor het WK, door Nieuw-Zeeland in de play-offs te verslaan. Guerrero kwam voor de nationale ploeg tot nu toe tot 86 interlands, waarin hij 32 keer scoorde. Daarmee is hij topscorer aller tijden van zijn land.