PSV buigt achterstand om tegen VVV en bereikt kwartfinales KNVB-beker

PSV kwam drie minuten voor rust nog verrassend op achterstand door een doelpunt van Moreno Rutten. Luuk de Jong trok de stand echter nog voor het einde van de eerste helft gelijk.

Na rust maakte het in balbezit dominante PSV het verschil. Marco van Ginkel schoot de thuisploeg na 66 minuten op voorsprong en Hirving Lozano zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing. Nicolas Isimat-Mirin bepaalde de eindstand in blessuretijd zelfs nog op 4-1.

PSV, dat in 2012 voor de laatste keer de KNVB-beker won, was in de eerste en de tweede ronde al te sterk voor respectievelijk SDC Putten (0-4) en FC Volendam (0-2 na verlenging). VVV rekende af met Blauw Geel'38 (0-3) en FC Utrecht (3-1).

Pover

Trainer Phillip Cocu stuurde tegen VVV dezelfde elf spelers het veld in als afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag (3-0), maar ook in de sterkste formatie had PSV veel moeite met de nummer twaalf in de Eredivisie.

De thuisploeg creëerde weinig kansen, maar was na twintig minuten wel dicht bij de 1-0. Van Ginkel zag zijn kopbal ternauwernood uit de hoek gebokst worden door doelman Delano van Crooy. Een kwartier later was PSV gevaarlijk via Steven Bergwijn, maar zijn schot ging naast.

VVV had daar weinig tegenin te brengen, maar pakte na 42 minuten wel brutaal de leiding in Eindhoven. Rutten speelde zichzelf simpel vrij aan de rechterkant en passeerde Jeroen Zoet, die ook in het bekertoernooi de voorkeur krijgt boven Eloy Room.

VVV kon slechts een paar minuten genieten van de voorsprong, want nog voor rust schoot De Jong fraai raak uit een vrije trap van Daniel Schwaab: 1-1. VVV-coach Maurice Steijn hekelde de beslissing van scheidsrechter Jochem Kamphuis om de thuisploeg een vrije trap te geven en werd vanwege commentaar op de leiding naar de tribune gestuurd.

Van Ginkel

In het begin van de tweede helft veranderde weinig aan het spelbeeld. PSV probeerde een gaatje te vinden in de hechte defensie van de bezoekers, maar verder dan een gevaarlijke scrimmage voor het doel kwam de ploeg van Cocu in eerste instantie niet.

Het was uiteindelijk weer een dood spelmoment dat PSV aan een treffer hielp. Van Ginkel stond volledig vrij na een vrije trap van invaller Gaston Pereiro en werkte de bal hoog in het doel.

Het verzet van VVV leek daarmee gebroken. Hirving Lozano zag twintig minuten voor tijd zijn afstandsschot naast gaan, maar zorgde tien minuten later alsnog voor de 3-1 door Van Crooy in de korte hoek te passeren. Het slotakkoord was voor Isimat-Mirin, die in blessuretijd de marge op drie bracht.

