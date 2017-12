United blameert zich in League Cup, Strootmans Roma strandt in beker

Bekerhouder United kwam na 51 minuten verrassend op achterstand op bezoek bij Bristol City, dat uitkomt in het Championship. Zlatan Ibrahimovic, die aan de aftrap stond, zorgde zeven minuten later al voor de gelijkmaker.

In het restant van de tweede helft bleek United echter niet in staat om het verschil te maken en in de derde minuut van de blessuretijd kregen de 'Mancunians' zelfs de beslissende tegentreffer om de oren. Korey Smith werkte binnen en zorgde zo voor een bekerstunt in Bristol.

Daley Blind stond aan de aftrap bij United en werd na 61 minuten gewisseld voor spits Romelu Lukaku.

Chelsea won op Stamford Bridge met 2-1 van Bournemouth, dat Nathan Aké de hele wedstrijd op de bank hield. Willian zette de landskampioen op voorsprong na ruim tien minuten. In de 90e minuut leek Dan Gosling zijn ploeg een verlenging te bezorgen, maar invaller Alvaro Morata voorkwam dat in blessuretijd.

Dinsdag hadden Arsenal en Manchester City zich al geplaatst voor de halve finales. De ‘Gunners’ versloegen West Ham United met 1-0, City ontdeed zich na penalty’s pas van Leicester City.

Strootman

AS Roma werd woensdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Italiaanse beker. De Romeinen verloren thuis met 1-2 van Torino. Het Atalanta Bergamo van Marten de Roon ging wel verder.

Roma, waar Kevin Strootman een basisplaats had, kwam vijf minuten voor rust op achterstand door een doelpunt van Lorenzo De Silvestri, die het meest alert was in de rebound na een corner.

Een kwartier voor tijd verdubbelde invaller Simone Edera met een goed getimede kopbal de voorsprong. Toen invaller Edin Dzeko daarna ook nog een penalty miste, leek het verzet van Roma gebroken.

De Tsjech Patrik Schick maakte vijf minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Romeinen, die de beker in 2008 voor het laatst wisten te winnen, niet in het Stadio Olimpico.

De Roon

Atalanta, met Marten de Roon aan de aftrap, won eerder op woensdag met 2-1 van Sassuolo. Andreas Cornelius (op aangeven van De Roon) en Rafael Toloi vonden het net namens de thuisploeg.

Door een eigen goal van diezelfde Toloi en een rode kaart voor Jasmin Kurtic werd het nog een hectische slotfase, maar Atalanta hield stand.

Napoli, koploper in de Serie A, plaatste zich dinsdag al voor de kwartfinales in de Coppa Italia. De ploeg van Dries Mertens won door een goal van Lorenzo Insigne met 1-0 van Udinese.