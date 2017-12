Van Bronckhorst twijfelt over basisplaats Jörgensen tegen Heracles Almelo

De Deense spits behoort wel weer tot de wedstrijdselectie, nadat hij het door Feyenoord met 0-7 gewonnen competitieduel van afgelopen zondag met Sparta Rotterdam aan zich voorbij moest laten gaan wegens familie-omstandigheden.

"Jörgensen is morgenavond beschikbaar, maar heeft een moeilijke week achter de rug. Ik beslis morgen of hij start of niet", zei Van Bronckhorst woensdag op zijn persconferentie.

Mocht Jörgensen tegen Heracles aan de aftrap verschijnen, dan gaat dat ten koste van de 18-jarige Dylan Vente, die tegen Sparta bij zijn basisdebuut goed was voor een doelpunt en twee assists.

Van Bronckhorst wilde niet prijsgeven of hij tegen Heracles spelers rust geeft, maar gaf wel alvast te kennen dat Brad Jones onder de lat wederom de voorkeur krijgt boven Kenneth Vermeer.

Druk

Van Bronckhorst zei verder dat de druk op het winnen van de beker niet is verhoogd omdat de club in de Eredivisie halverwege slechts op de vijfde plaats bivakkeert.

"We willen ieder jaar een prijs winnen. Begin dit seizoen hebben we al de Johan Cruijff Schaal in de wacht gesleept. De weg naar de beker is de snelste naar een pijs, dat klopt."

Van Bronckhorst hoopt dat Feyenoord in eigen huis eens zonder problemen weet te winnen. De Rotterdammers verspeelden deze jaargang in vijf van de acht thuisduels al punten.

"We vergeten het thuis steeds te beslissen. Dat komt ook omdat we de tegenstanders lang in leven houden. Ploegen verliezen hier niet meer makkelijk en dat zien andere teams ook. We hebben te veel gelijkgespeeld."

Feyenoord-Heracles Almelo begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Bekijk de uitslagen en het programma in de KNVB-beker