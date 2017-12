'PSV verwacht komst spits Romero deze week af te ronden'

Volgens Zarate zal het 18-jarige talent, dat al medisch is gekeurd, zich in de winter aansluiten bij de groep.

"Hij gaat direct mee naar het trainingskamp van PSV naar Miami", aldus de Argentijnse oud-international woensdag tegenover het Eindhovens Dagblad.

PSV telt naar verluidt tien miljoen euro neer voor Romero. De koploper van de Eredivisie moet de laatste formaliteiten met zijn huidige club Velez Sarsfield nog afronden.

Vertegenwoordigers van Velez Sarsfield stappen deze week nog in het vliegtuig naar Nederland om de transfer te formaliseren.

Borussia Dortmund

Romero genoot interesse van meerdere Europese clubs. VfB Stuttgart was in de markt voor de aanvalsleider en ook Borussia Dortmund zou zich onlangs in de strijd hebben gemengd. Maar aan Bild vertelt Zarate dat "Dortmund nooit een optie is geweest".

Romero debuteerde in 2016 voor Velez Sarsfield, dat momenteel de negentiende plaats bezet in de Argentijnse Primera Division. In veertig wedstrijden kwam hij tot negen goals voor zijn werkgever.