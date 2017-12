Guardiola acht het onmogelijk dat City dit seizoen vier prijzen wint

"Vergeet het maar. Dat gaat echt niet gebeuren", antwoordde Guardiola op zijn persconferentie na afloop van de gewonnen halve finale op de Carabao Cup tegen Leicester City kortaf op de vraag of zijn team dit seizoen de Champions League, de landstitel, de FA Cup én de Carabao Cup kan winnen.

City staat in de competitie elf punten los op de concurrentie en bereikte als groepswinnaar de achtste finales van de Champions League, waarin FC Basel de tegenstander is.

In de derde ronde van de FA Cup speelt de ploeg in januari tegen Burnley. Dinsdag bereikte City ten koste van Leicester City via strafschoppen de halve finale van de Carabao Cup, zoals de League Cup sinds dit seizoen heet.

"We zijn nu zestien of zeventien wedstrijden ongeslagen", zei Guardiola tegen Sky Sports. "Dat is niet normaal. We zullen nog wel tegen een paar nederlagen aanlopen. Ik denk niet aan het aantal titels, ik denk alleen aan de volgende wedstrijd."

Als trainer van FC Barcelona pakte Guardiola in 2008/2009 zes prijzen in één jaar. Met City veroverde hij vorig seizoen de League Cup. In 2014 werd de club voor het laatst landskampioen.

Jonge spelers

Tegen Leicester City gaf Guardiola veel vaste krachten rust, waardoor enkele jonge spelers een kans kregen. "Ze deden het heel erg goed", oordeelde de 46-jarige Spanjaard. "Brahim Diaz, Tosin Adarabioyo en Phil Foden speelden uitstekend. Ik ben erg blij voor ze."

"Maar ook Bernardo Silva, Ilkay Gündogan en Yaya Touré speelden een goede wedstrijd. Ze zijn de laatste tijd weinig in actie gekomen. Maar ze hebben me vandaag erg, erg goede dingen laten zien. Dat is niet gemakkelijk als er veel wijzigingen in de opstelling zijn."

City leek de kwartfinale tegen Leicester City in de reguliere speeltijd te beslissen, maar in de zevende minuut van blessuretijd kwam de thuisploeg op 1-1 uit een dubieuze strafschop van Jamie Vardy.

"Ik ben erg blij met hoe het team reageerde op die tegenslag. Dat is een goed teken voor de toekomst", stelde Guardiola. "Er werd niet geklaagd, de spelers probeerden in de verlenging de wedstrijd alsnog te beslissen."

Ook Arsenal plaatste zich dinsdag voor de halve finales. In de andere kwartfinales staan woensdag de wedstrijden Chelsea-Bournemouth en Bristol City-Manchester United op het programma.