Oud-spits Romario wil voorzitter Braziliaanse bond worden

Marco Polo del Nero, de huidige voorzitter van de CBF, werd eind vorige week voor negentig dagen geschorst door wereldvoetbalbond FIFA. Hij wordt verdacht van corruptie.

Ricardo Teixeira en José Maria Marin, de twee voorgangers van Del Nero, zijn ook aangeklaagd wegens corruptie.

Romario denkt dat hij de juiste persoon is om een einde te maken aan de bestuurlijke wanorde. "Niemand heeft zo hard gevochten tegen deze bende als ik. Ik ben een legitieme kandidaat", aldus de oud-international, die een onderzoek naar corruptie bij de Braziliaanse bond leidde. "Ik heb de capaciteiten en veel bijgedragen aan het voetbal, zowel op het veld als ernaast."

Wereldkampioen

De inmiddels 51-jarige Romario werd in 1994 wereldkampioen met Brazilië. Hij speelde 79 interlands voor de 'Goddelijke Kanaries' en maakte daarin 55 doelpunten. In zijn gehele carrière produceerde Romario naar eigen zeggen duizend treffers.

Na zijn loopbaan ging Romario de politiek in. Namens de Braziliaanse Socialistische Partij (BSP) werd hij in 2010 verkozen in het Huis van Afgevaardigden. In 2014 belandde hij met een recordaantal stemmen voor een kandidaat uit Rio de Janeiro in de senaat.

Brazilië speelt op het WK van komende zomer in Rusland in de poulefase tegen Zwitserland, Costa Rica en Servië.