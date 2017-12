City na penalty's verder in League Cup, ook Arsenal bereikt halve finales

Bij Leicester City-Manchester City stond het na reguliere speeltijd 1-1. Bernardo Silva had na 26 minuten voor de openingstreffer getekend in het King Power Stadium, maar Jamie Vardy zorgde in de zevende minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker.

Omdat er in de daaropvolgende verlenging niet werd gescoord, volgde een beslissende strafschoppenserie die werd genomen volgens het ABBA-principe. De eerste drie penalty's van beide ploegen gingen raak, maar door missers van Vardy en Riyad Mahrez trok City alsnog aan het langste eind.

Voor City is het al de tweede keer dit seizoen dat via strafschoppen de volgende ronde wordt bereikt van de League Cup. Eerder liep de penaltyreeks tegen Wolverhampton Wanderers goed af.

Arsenal

Eerder op dinsdag had Arsenal zich al bij de laatste vier gevoegd. De ploeg van Arsène Wenger was thuis met 1-0 te sterk voor stadgenoot West Ham. Danny Welbeck nam kort voor rust de enige goal voor zijn rekening.

De coaches van beide ploegen benutten het duel in het tweede bekertoernooi van Engeland om spelers rust te geven met het oog op het overvolle competitieprogramma rond de feestdagen.

Woensdag komen de andere twee halvefinalisten uit de duels Chelsea-Bournemouth en Bristol City-Manchester United. De ‘Mancunians’ zijn titelverdediger in het tweede bekertoernooi van Engeland.

Coppa Italia

In de Italiaanse beker bezorgde Lorenzo Insigne Napoli de winst tegen Udinese. De aanvaller maakte in de 71e minuut de enige treffer van de wedstrijd op aangeven van Dries Mertens.

Udinese, met Bram Nuytinck in de gelederen, kon daarna geen verlenging meer afdwingen. Napoli, koploper in de Serie A, speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Atalanta en Sassuolo, dat woensdag gespeeld wordt.