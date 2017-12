PEC bereikt kwartfinales KNVB-beker na eenvoudige zege op NEC

Youness Mokhtar en Terell Ondaan maakten in het MAC³PARK Stadion de doelpunten voor de ploeg van trainer John van ‘t Schip. Vorig seizoen strandde PEC nog in de achtste finales van het bekertoernooi.

Zwolle had in de tweede minuut meteen de kans om op voorsprong te komen. Arbiter Björn Kuipers legde de bal op de stip nadat Frank Sturing in de fout ging tegen Mokhtar. NEC-keeper Joris Delle stopte de inzet van Erik Bakker echter.

Na een kleine twintig minuten kwam PEC dan toch op voorsprong. Mokhtar kreeg de bal tussen enkele Nijmeegse verdedigers gelukkig mee uit de kluts en de aanvaller schoot de bal hard in het dak van het doel.

Ondaan

Drie minuten na rust verdubbelde Ondaan de voorsprong tegen de nummer twee van de Jupiler League. De spits tikte een hoge voorzet van Younes Namli knap binnen bij de tweede paal.

De Nijmeegse ploeg van Adrie Bogers probeerde nog terug in de wedstrijd te komen en creëerde wat kleine kansjes, maar was simpelweg niet opgewassen tegen de nummer vier in de Eredivisie.

PEC is de eerste ploeg die zich plaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi dit jaar. Later op dinsdagavond worden SC Cambuur-GVVV en Willem II-RKC nog afgewerkt. Woensdag komen onder meer PSV, AZ en Ajax in actie.