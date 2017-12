KNVB benoemt speelsters uit EK-selectie Oranje tot bondsridders

De speelsters, die worden geëerd voor hun verdiensten voor het Nederlandse voetbal, kregen de onderscheiding dinsdag in Amsterdam uit handen van KNVB-voorzitter Michael van Praag.

"Dit is de ultieme waardering voor een jaar waarin de Oranjevrouwen een ongekende prestatie hebben neergezet", aldus KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. "Het team heeft het vrouwenvoetbal in Nederland nog meer op de kaart gezet en de impact op de maatschappij is groot gebleken."

De Oranjevrouwen, die vorige week nog een akkoord bereikten met de KNVB over een nieuwe financiële overeenkomst, kregen eind oktober al een koninklijke onderscheiding vanwege het behalen van de Europese titel.

Aanvoerster Sherida Spitse is trots dat zij en haar team zich nu ook bondsridders van de KNVB mogen noemen. "Dit geeft nog maar een keer aan wat we afgelopen zomer hebben gepresteerd. Het is heel bijzonder en een fantastische waardering."

Sportgala

De Oranjevrouwen vallen mogelijk dinsdagavond nog een keer in de prijzen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is bij het NOC*NSF Sportgala genomineerd voor Sportploeg van het Jaar.

Wiegman, die eerder dit jaar al door de FIFA werd uitgeroepen tot beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal, is bovendien genomineerd in de categorie Coach van het Jaar. Eerder op dinsdag maakte de KNVB al bekend dat haar contract is verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Net als Wiegman werd ook Lieke Martens dit jaar al geëerd door de de FIFA. De aanvalster van FC Barcelona mag zich de beste speelster ter wereld noemen.