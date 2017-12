Bayern neemt geen risico met Robben in bekerkraker tegen Dortmund

Heynckes laat de 33-jarige Groninger daarom buiten zijn selectie voor de absolute kraker in de achtste finales van de DFB Pokal.

"Arjen heeft goed getraind en is bijna pijnvrij", zegt Heynckes over de vleugelspeler, die vorige maand een hamstringblessure opliep en daarna ook nog last van zijn heup kreeg. "Ik wil alleen geen risico met hem nemen. We hebben erover gesproken en hij gaf zelf ook aan dat het te vroeg is."

Robben raakte op 22 november geblesseerd in de Champions League-wedstrijd tegen Anderlecht en speelde sindsdien niet meer voor de koploper van de Bundesliga. Maandag hervatte hij wel al de groepstraining, waardoor er nog enige hoop was op een rentree voor de jaarwisseling.

Bosz

Met rivaal Dortmund treft Bayern woensdag de bekerhouder in de eigen Allianz Arena. Eerder dit seizoen werd 'BVB' al twee keer verslagen. In het duel om de Duitse Super Cup waren daar penalty's voor nodig en in de competitie won de club uit München met 1-3 van de 'Borussen' van toenmalig coach Peter Bosz.

Bayern München-Borussia Dortmund begint woensdag om 20.45 uur en is voor beide ploegen de laatste wedstrijd van 2017. In de winterstop vertrekken Robben en Bayern voor een trainingskamp naar Qatar.

