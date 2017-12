Makkelie krijgt wegens commotie over lening geen duels van KNVB

Eerder op dinsdag maakte De Telegraaf bekend dat Makkelie een flinke som geld had ontvangen van voormalig scheidsrechter Jaap Uilenberg als overbruggingskrediet voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.

Uilenberg zit in de scheidsrechterscommissie van de UEFA en fungeerde tot voor kort tevens als coach van Makkelie, die afgelopen zomer promotie maakte naar de zogeheten elitegroep van de UEFA.

Makkelie, die al was aangesteld voor het bekerduel PSV-VVV-Venlo van woensdag, wordt in Eindhoven vervangen door Jochem Kamphuis. Hij is bovendien geschrapt als video-assistent bij de bekerwedstrijd tussen PEC Zwolle en NEC, die dinsdagavond wordt gespeeld.

De 34-jarige Makkelie ontbreekt ook bij de dinsdag bekendgemaakte indeling voor de Eredivisieduels van komend weekend.

"Als gevolg van de ontstane commotie zal Danny Makkelie niet in actie komen", meldt de KNVB. De bond bevestigde eerder al dat Makkelie gestraft was voor de geldlening, zonder daarbij in te gaan op details van de sanctie.

UEFA

De KNVB meldde de lening van Makkelie bij de UEFA. "Onderzoek heeft uitgewezen dat het over een risicoloze, kortlopende lening ging die binnen twee maanden is afgelost. Er is geen sprake van strafbare handelingen geweest, maar het spreekt voor zich dat het beeld van een afhankelijkheids- of voorkeursrelatie in deze sterk ongewenst is", zei een woordvoerder eerder op de dag.

"De KNVB heeft integriteit hoog in het vaandel staan en heeft beiden hierop aangesproken. Richting Makkelie zijn disciplinaire maatregelen genomen. De KNVB zal de gedragsregels op dit vlak aanscherpen."

Makkelie, die zondag nog de leiding had bij de topper tussen AZ en Ajax (1-2), zei tegen De Telegraaf niets te snappen van de straf. "De sanctie die de KNVB mij oplegt, is mijns inziens onterecht. Ik vraag me werkelijk af: wat is het probleem?"