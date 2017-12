Wiegman blijft tot en met Spelen 2020 bondscoach Oranjevrouwen

Het vorige contract van Wiegman liep tot de zomer 2019. "Ik ben erg blij met het vertrouwen dat uit deze contractverlenging spreekt", reageert de oud-coach van ADO Den Haag.

Wiegman werd in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Arjan van der Laan. De KNVB had er te weinig vertrouwen in dat de oud-prof de aangewezen persoon was om de Oranjevrouwen te begeleiden op het Europees kampioenschap in eigen land.

Oud-international Wiegman nam het vervolgens over en loodste het gastland naar de titel in de Grolsch Veste in Enschede. In de finale werd Denemarken met 4-2 verslagen. "Sarina heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in het succes dat afgelopen zomer is geboekt", legt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee uit.

"Daarmee heeft het vrouwenvoetbal in Nederland een grote boost gekregen en daar willen wij Sarina voor belonen. Haar kwaliteiten zijn onomstreden, niet voor niets heeft de FIFA haar verkozen tot beste trainer van een vrouwenelftal."

In haar vorige contract bleef Wiegman tot het WK van 2019 verantwoordelijk voor de Oranjevrouwen. "Nu hebben wij dat met trots verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020", aldus Van der Zee. "Met haar aan het roer zien we de toekomst rooskleurig tegemoet."

Beloning

De Nederlandse vrouwen proberen zich nu te plaatsen voor het WK in Frankrijk. Na drie wedstrijden staat Oranje met zeven punten bovenaan in kwalificatiegroep 3, maar Wiegman waakt voor gemakzucht. "Een paar jaar geleden zijn we deze weg ingeslagen, het EK was daarvoor de beloning en nu moeten we doorpakken.”

"Er komen twee prachtige toernooien aan, het WK en de Olympische Spelen, en ik ben blij dat ik daar met dit team naartoe kan werken. Het succes van het EK betekent niet dat het vanzelfsprekend is dat we ons daarvoor kwalificeren", benadrukt de Haagse.

Op 6 april staat de volgende kwalificatiewedstrijd pas op het programma voor de Oranjevrouwen. Dan is Noord-Ierland de tegenstander in een nog nader te bepalen Nederlandse stad.

Bekijk de standen en het programma in de WK-kwalificatie