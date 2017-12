Gudde verwacht voor februari geen nieuwe bondscoach bij Oranje

De 70-jarige Advocaat kondigde begin november aan dat hij na de laatste interland van 2017 afscheid zou nemen van Oranje, waardoor Gudde meteen op zoek moest naar een nieuwe bondscoach.

Gudde, die onlangs stopte als algemeen directeur van Feyenoord en aan de slag ging bij de KNVB, wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Hij benadrukte eerder al dat hij in zijn eerste tachtig tot honderd dagen beter zicht wil krijgen op de situatie in Zeist.

Dat geldt ook voor de zoektocht naar de nieuwe coach voor het Nederlands elftal. "Ik denk dat januari nog wel voor een groot deel in het teken staat van het afmaken van de analyse", zegt Gudde bij de algemene vergadering betaald voetbal tegen de NOS.

Gesprekken

"Ik hoop in februari de eerste gesprekken te voeren, dat moet ook bijna wel", aldus de bestuurder, die bij het opstellen van een functieprofiel voor de nieuwe bondscoach van het kwakkelende Oranje meerdere betrokkenen raadpleegt.

Zo gaf hij eerder al aan met Advocaat, maar ook met Louis van Gaal om de tafel te hebben gezeten. "Ik heb met diverse mensen gesproken", zegt hij nu. "Met stafleden van nu en van toen, met coaches die bij de jongerenteams zitten, met een aantal collega's, met een aantal spelers. Dus het is een hele variëteit aan gesprekken."

Op namen van potentiële bondscoaches weigert Gudde vooralsnog te reageren. Ook gevraagd naar Ronald Koeman, met wie hij eerder samenwerkte bij Feyenoord, houdt de directeur de lippen stijf op elkaar. "Ik heb met zoveel mensen gesproken, maar ik heb uiteraard de afspraak dat ik geen enkele naam noem. Dus ook op deze naam hoef ik niet in te gaan."

Technisch directeur

Naast een nieuwe bondscoach moet er ook nog een technisch directeur worden aangesteld in Zeist. Ook daarbij laat de witte rook nog even op zich wachten, zegt Gudde. Hij wilde echter wel verklappen dat het niet ondenkbaar is dat de oude functie van Hans van Breukelen wordt opgesplitst.

Volgens Gudde zou het zomaar kunnen dat twee verschillende directeuren de technische lijnen gaan uitstippelen bij de KNVB. "Of dat de goede benaming is weet ik niet, maar ik heb vanaf het begin af aan niets uitgesloten, dus dit ook niet."

Het Nederlands elftal is er komende zomer niet bij op het WK in Rusland, doordat het in de kwalificatiegroep derde werd achter Frankrijk en Zweden. Halverwege die reeks moest Danny Blind het veld ruimen en werd hij opgevolgd door Advocaat.