Schorsing Juventus-preses Agnelli in hoger beroep opgeheven

In september werd hij voor een jaar geschorst omdat hij, met nog drie andere topfunctionarissen van de club, banden zou hebben met leden van de maffia, die deel uitmaken van de harde supporterskern van de club.

De 42-jarige Agnelli zou hooligans met verkeerde contacten toegangskaarten hebben toegespeeld, dan wel te weinig hebben gedaan om te verhinderen dat ze die zouden krijgen. Naast zijn schorsing moest hij 20.000 euro betalen. Deze boete is nu omgezet naar 100.000 euro.

De Italiaanse kampioen kreeg in september een boete van 300.000 euro opgelegd. Deze is nu verdubbeld naar 600.000 euro. Ook mogen in de eerste thuiswedstrijd van 2018 geen fans plaatsnemen aan de zuidkant van het stadion. Dit is de plek waar de harde kern de wedstrijden volgt.

Agnelli heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij is sinds 2010 voorzitter van Juventus. Agnelli werd in september nog verkozen tot voorzitter van de European Club Association (ECA), een organisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt.