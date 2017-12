Robben hervat training bij Bayern en hoopt op rentree tegen Dortmund

Robben deed voor het eerst sinds drieënhalve week weer volledig mee aan de groepstraining. Hij liep vorige maand in het Champions League-duel met Anderlecht een hamstringblessure op en kreeg later last van zijn heup.

Het is nog niet duidelijk of Robben woensdag kan meespelen wanneer Bayern het in de DFB Pokal opneemt tegen Borussia Dortmund. De 'Rekordmeister' bekijkt eerst hoe het lichaam van de aanvoerder reageert op de training van maandag.

Robben was dit seizoen in elf competitieduels driemaal trefzeker voor de koploper van de Bundesliga. Zonder de Nederlander won Bayern na een 2-1 nederlaag bij Borussia Mönchengladbach achtereenvolgens van Hannover 96 (3-1), Paris Saint-Germain (3-1), Eintracht Frankfurt (0-1), 1. FC Köln (1-0) en VfB Stuttgart (0-1).

De confrontatie met Dortmund is voor Bayern de laatste wedstrijd van 2017. De ploeg van Robben begint de tweede seizoenshelft op vrijdag 12 januari met een uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen.

Koppositie

Bayern kent onder trainer Heynckes, die begin oktober de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgde, uitstekende resultaten. De Duitse topclub werkte zich op naar koppositie in Duitsland.

De ploeg van Robben heeft inmiddels een voorsprong van elf punten op nummer twee Schalke 04. Dortmund, dat trainer Peter Bosz onlangs aan de kant zette, geeft als nummer drie dertien punten toe.

Het duel tussen Bayern en Dortmund in de derde ronde van het Duitse bekertoernooi begint woensdag om 20.45 uur. Bayern vertrekt in de winterstop voor een trainingskamp naar Qatar.

