Sparta-captain Breuer zet vraagtekens bij ontslag trainer Pastoor

Sparta gaf de teleurstellende prestaties in zowel de competitie als het bekertoernooi, waarin de club werd uitgeschakeld door RKC Waalwijk, als reden voor het besluit om Pastoor op non-actief te stellen.

"We hadden een heel goede trainer die heel hard werkte en iedere dag bezig was met iedereen beter maken", zegt de 37-jarige Breuer maandag tegen FOX Sports. "Volgens mij begreep de spelersgroep wel dat we daar blij mee mochten zijn. Ik zet er mijn vraagtekens bij of het echt nodig was en voel het als een teleurstelling."

Breuer vroeg zich in eerste instantie af of het bestuur van Sparta wel goed had nagedacht voordat de 51-jarige Pastoor zijn ontslag kreeg.

"Het leek een beetje op emotie gebaseerd en dat is volgens mij nooit goed", aldus de ervaren verdediger. "Vanmorgen heeft het bestuur verteld dat het niet het geval was en dat het een langer lopend proces was."

Accepteren

Breuer, die het nieuws zondag een paar uur na de dreun tegen Feyenoord kreeg medegedeeld, heeft niet geprobeerd om het ontslag van Pastoor tegen te houden.

"Zo werkt dat niet en dat hoort ook niet zo", weet de captain. "De mensen die dat besluiten zijn daarvoor aangesteld en hebben die verantwoordelijkheid. De spelersgroep kan er wel bedenkingen bij hebben, maar dat zijn ook passanten. We hebben het te accepteren."

De voormalig speler van Excelsior, sc Heerenveen en NEC heeft te doen met Pastoor, die begin 2015 werd aangesteld op Het Kasteel en anderhalf jaar later promotie naar de Eredivisie afdwong met Sparta. "Hij stak hier heel z'n ziel en zaligheid in en heeft iets opgebouwd. Dat stopt nu en dat is hartstikke vervelend."

Roks

Het bestuur van Sparta stelde zondag Dolf Roks aan als tijdelijke opvolger van Pastoor. Breuer verwacht niet dat de interim-trainer alles radicaal gaat veranderen bij de huidige nummer zeventien van de Eredivisie.

"Het is niet zo dat hij deze week allemaal rare fratsen uithaalt en dat het komend weekend als een trein gaat lopen. Hij zal zijn eigen ideeën hebben, maar ik geloof niet dat hij drastische, rare dingen gaat doen."

Sparta neemt het zondag in de laatste speelronde voor de winterstop op tegen FC Groningen. De wedstrijd in het Noordlease Stadion begint om 12.30 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie