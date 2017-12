FA klaagt ook West Ham-aanvaller Lanzini aan voor schwalbe

Lanzini (24) versierde zaterdag in het gewonnen uitduel met Stoke City (0-3 winst), concurrent in de strijd tegen degradatie, een strafschop toen hij naar de grond ging na een duel met Erik Pieters. Ploeggenoot Mark Noble opende uit de penalty de score.

Een panel van drie personen besliste maandag unaniem dat Lanzini wordt aangeklaagd voor zijn schwalbe. De tweevoudig Argentijns international heeft tot dinsdagavond 19.00 uur de tijd om te reageren.

De FA stelde voorafgaand aan dit seizoen de regel in dat spelers op basis van tv-beelden twee wedstrijden geschorst kunnen worden voor simulatie en Everton-aanvaller Oumar Niasse was daar een maand geleden het eerste 'slachtoffer' van. Het leverde hem een schorsing van twee duels op.

Miller

De Senegalees was overigens niet de eerste speler in Engeland die een schorsing kreeg voor een schwalbe. In oktober had aanvaller Shaun Miller van League Two-club Carlisle United die primeur.

Bij de nieuwe door de FA ingestelde regel beslist het panel, dat bestaat uit een oud-scheidsrechter, een oud-trainer en een oud-speler of een speler geschorst moet worden op basis van de beschikbare videobeelden.

Er volgt alleen een aanklacht als het panel unaniem is in zijn oordeel, zoals het geval was bij Niasse en nu dus ook bij Lanzini.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League