Vitesse noemt berichtgeving over vertrek trainer Fraser voorbarig

Eerder op maandag meldden diverse media dat Fraser zijn aflopende contract sowieso niet gaat verlengen. "Die berichtgeving is voorbarig", zegt een woordvoerder van Vitesse tegen NU.nl.

"We hebben vanmorgen contact gehad met Fraser. We gaan in de winterstop, zoals al gepland was, in gesprek over de toekomst. De intentie is er van beide kanten om open het gesprek aan te gaan."

Naar verluidt is de Russische bemoeienis met het technische beleid een van de oorzaken dat Fraser zou denken aan een vertrek. Vitesse heeft met Valeri Oyf een Russische commissaris. Hij vormt met de Oostenrijker Yevgeni Merkel en Henk Parren de raad van commissarissen.

"Ze hebben mijn werk niet gemakkelijker gemaakt. Dat ga ik niet ontkennen", zei Fraser zondagavond al in het NOS-programma Studio Voetbal.

95 procent

De oud-speler van Sparta, Roda JC, FC Utrecht en Feyenoord vertelde verder dat hij al een besluit heeft genomen over zijn toekomst, zonder te zeggen dat hij weggaat bij Vitesse. "Ik ben er voor mezelf uit", zei hij. "Ik heb het onwijs naar mijn zin bij 95 procent van mijn werkzaamheden."

De 51-jarige Fraser is bezig aan zijn tweede seizoen bij Vitesse, waarmee hij vorig seizoen de KNVB-beker won en in de Eredivisie als vijfde eindigde. Momenteel staan de Arnhemmers op de zevende plaats.

Vitesse is de tweede Eredivisieclub waar Fraser trainer is. Van februari 2014 tot medio 2016 was hij de eindverantwoordelijke bij ADO Den Haag. Daarvoor was hij assistent-bondscoach bij Jong Oranje.

Vitesse, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Twente, gaat komende zaterdag in de laatste speelronde voor de winterstop op bezoek bij PSV.

