Babel zegt weer in topvorm te zijn na eerste hattrick ooit

"Ik denk dat ik het ritme uit het begin van mijn carrière terugheb", zegt Babel, die dinsdag zijn 31e verjaardag viert, op de site van de Besiktas.

De oud-Ajacied maakte de eerste drie doelpunten, waarna Alvaro Negredo en Cenk Tosun ook trefzeker waren voor de ploeg uit Istanbul, waar Jeremain Lens nog ruim twintig minuten mee mocht doen. Serdar Gürler deed in blessuretijd nog iets terug namens de bezoekers uit Ankara.

Babel nam daarnaast het honderdste thuisdoelpunt op het Vodafone Park voor zijn rekening. "Het is een grote eer om de honderdste goal te maken in dit stadion en zo deel uit te maken van de clubhistorie. Mijn hattrick was de kers op de taart. We moesten winnen om aansluiting bij de top te houden."

In 2004 maakte Babel op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Ajax. In de zomer van 2007 vertrok hij voor miljoenen naar Liverpool, waarna hij via Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa, Al-Ain en Deportivo La Coruña bij Besiktas belandde.

Oranje

Babel speelde 46 interlands voor Oranje en maakte in oktober zijn eerste minuten in het Nederlands elftal sinds november 2011. Hij speelde tegen Wit-Rusland en kwam vervolgens ook in actie tegen Zweden, Schotland en Roemenië.

In de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Roemenen bekroonde hij een sterk optreden met een doelpunt. Tegen Zweden en Schotland was de aanvaller al goed voor een assist.

Babel en Besiktas konden de zege op Osmalispor goed gebruiken met het oog op de titelstrijd. Het team van trainer Senol Günes steeg dankzij de overwinning naar de derde plaats in de Turkse Süper Lig en naderde koploper Istanbul Basaksehir tot op drie punten.

Komende zaterdag gaat Besiktas op bezoek bij middenmoter Sivasspor. Het Basaksehir van Eljero Elia treedt een dag later aan tegen nummer elf Kasimpasa.

