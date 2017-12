Lozano grijpt weer net naast prijs voor beste speler Noord- en Midden-Amerika

De 22-jarige Lozano eindigde bij de verkiezing als tweede. De Jamaicaan Andre Blake, die uitkomt voor Philadelphia Union, werd derde.

Vorig jaar werd Lozano ook al tweede in de verkiezing. De Mexicaan speelde toen nog in eigen land voor CF Pachuca en moest alleen Bryan Ruiz voor zich dulden, die nu dus wordt opgevolgd door zijn landgenoot Navas.

De winnaar werd bepaald op basis van de stemmen van media, CONCACAF-leden en de bondscoaches en aanvoerders van de nationale ploegen.

Lozano dankte zijn nominatie voor een groot deel aan zijn prestaties bij Mexico. Hij maakte afgelopen zomer op de Confederations Cup in Rusland een beslissende treffer in de groepsfase en tekende in september voor de winnende goal tegen Panama (1-0), waardoor de Mexicanen zich voor de zevende keer op rij plaatsten voor het WK.

Ook bij PSV was Lozano van grote waarde. Hij scoorde al tien keer voor de Eindhovense club, die aan kop gaat in de Eredivisie.

Champions League

Winnaar Navas (31) won dit jaar met Real Madrid opnieuw de Champions League en veroverde de Spaanse landstitel. De doelman van de Real won de prijs ook al in 2014.

Naast Lozano waren ook onder anderen Hector Moreno, die PSV afgelopen zomer verruilde voor AS Roma, en voormalig AZ-spits Jozy Altidore genomineerd. Ruiz, die uitkwam voor FC Twente en PSV, behoorde ook tot de laatste tien.

Bij de vrouwen ging de titel voor de derde keer naar de Amerikaanse Alex Morgan. Ze was in 2013 en 2016 ook al de beste van Noord- en Midden-Amerika en is de enige speelster die de prijs drie keer gewonnen heeft.