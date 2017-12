Vente vindt kopie van treffer legendarische oudoom onvergetelijk

Leen Vente maakte in maart 1937 in een oefenduel met het Belgische Beerschot het eerste doelpunt ooit in De Kuip. Dat deed hij met een diagonale kopbal, nadat de bal vanaf links over de defensie werd gewipt.

Tachtig jaar later maakte Dylan Vente een goal die bijna een kopie was van die van zijn beroemde oudoom. Nadat Jean-Paul Boëtius de bal vanaf links over de laatste verdediger van Sparta lobde, kon de jonge spits in de achtste minuut ongehinderd en diagonaal binnen koppen: 2-0.

Vente had de treffer van de broer van zijn opa nooit teruggezien, tot zondagmiddag. In de catacomben van Het Kasteel kreeg hij de zwartwit-beelden voor het eerst onder ogen.

"Het lijkt wel op mijn goal van vandaag", zei de jonge spits lachend tegen de NOS. "Of dat toeval is? Dat kan ik niet zeggen. Maar het is wel raar dat die goal precies hetzelfde is als die van mij."

Roem

Vanwege zijn achternaam was de roem hem al vooruitgesneld. Midvoor Leen Vente speelde tussen 1933 en 1940 21 interlands en was 19 keer trefzeker voor Oranje. In 1989 overleed de Rotterdammer. Tien jaar later werd Dylan Vente geboren in de havenstad.

"Ik heb hem niet gekend", zei Dylan Vente zondag. "Ik weet ook niet heel veel van zijn prestaties, maar wel dat hij het eerste doelpunt in De Kuip heeft gemaakt.

Dylan Vente viel al twee keer in bij competitieduels en één keer in de Champions League. In het bekerduel met de amateurs van Swift (4-1) had de jeugdinternational al een basisplaats, maar zondag stond hij voor het eerst aan de aftrap in de Eredivisie.

"Het is een heel mooi moment. Ik zal dit nooit vergeten", keek Vente terug op zijn treffer. "Het was een lekkere wedstrijd, 7-0. We mogen niet klagen en ik heb zelf ook een lekker potje gespeeld."

Jörgensen

Vente, die ook de assist gaf bij de 0-6 van Steven Berghuis, mocht in de basis beginnen omdat Nicolai Jörgensen wegens privéomstandigheden ontbrak. De tiener kreeg de voorkeur boven Michiel Kramer, die negentig minuten op de bank bleef.

Donderdag is Jörgensen weer beschikbaar voor Feyenoord. De Rotterdammers spelen dan in De Kuip tegen Heracles Almelo in de achtste finale van de KNVB-beker.