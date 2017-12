Familie Cruijff baalt van uitblijven akkoord over naamswijziging Arena

"Ik wil namens mijn familie aangeven dat we het heel jammer vinden dat er nog steeds geen oplossing is gevonden voor de naamgeving van de Arena", schrijft Jordi Cruijff maandag in zijn column in De Telegraaf.

"Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt", stelt de zoon van de legende. "De Arena, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. Dat willen we ook niet weten."

In april 2017, ruim een jaar na het overlijden van Cruijff in maart 2016, werd bekend dat de drie partijen een intentieverklaring hadden gesloten om het stadion naar Cruijff te vernoemen. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat binnen een halfjaar de definitieve afspraken zouden worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Amsterdam.

Acht maanden later is de naam nog steeds niet officieel gewijzigd. In oktober werd duidelijk dat de wijziging vertraging opliep. Als reden werd opgegeven dat "alle betrokken partijen iets langer nodig hebben om het proces af te ronden".

Van der Laan

De verwachting van de verschillende partijen was dat nog voor het einde van het jaar de naamswijziging definitief zou worden doorgevoerd. Ook die termijn lijkt niet gehaald te worden. Een woordvoerster van de Arena zegt maandag dat de gesprekken nog gaande zijn. Ze kon nog geen uitspraken doen over wanneer de vernoeming rond is.

De vertraging stemt de familie van Cruijff niet gelukkig, laat zoon Jordi Cruijff weten. "We hadden gehoopt dat, na de door burgemeester Eberhard van der Laan doorgedrukte intentieverklaring, de besprekingen snel zouden worden afgerond. Helaas is dat niet het geval."

"Dat voelt voor ons niet goed. Wel is het mooi om te zien en te horen voor hoeveel mensen de Arena al als de Johan Cruijff Arena geldt. Een mooi gebaar, dat we enorm waarderen."

Gênant

Jordi Cruijff (43) bestrijdt dat de vertraging is te wijten aan de nabestaanden. "We hebben geluiden opgevangen dat de familie aan de naamgeving zou willen verdienen. Ik weet niet wie zo'n verhaal de wereld in helpt, maar het klopt niet en is tamelijk gênant."

"Als het stadion ooit de Johan Cruijff Arena zou heten, dan vinden we dat alleen maar heel mooi. Wel houden we een slag om de arm voor het geval er een sponsor aan de naam van mijn vader wordt gekoppeld. Alleen dan willen we inspraak hebben."

"Alleen is het niet aan de orde. Het is zelfs nooit met ons besproken. Dat heeft ook geen zin, zolang de betrokken partijen er niet uit zijn. Nogmaals, dat is gewoon jammer. Mijn vader is er niet meer en Van der Laan is er niet meer, daarom wordt het eigenlijk met de dag pijnlijker."