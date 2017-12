Kaka (35) zet na zestien jaar punt achter voetbalcarrière

De 95-voudig Braziliaans international had in oktober al laten doorschemeren dat zijn afscheid aanstaande was. Zondag maakte hij zijn besluit via sociale media wereldkundig.

"God, het is veel beter geworden dan ik ooit had gedacht. Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Dank U", schrijft de zeer gelovige Kaka op Twitter.

De spelmaker begon zijn loopbaan in 2001 in eigen land bij Sao Paulo. Later maakte hij furore bij AC Milan en Real Madrid. Sinds 2014 speelde Kaka in de Verenigde Staten voor Orlando City, waar hij steeds meer last kreeg van blessures.

Champions League

Kaka won in 2007 met AC Milan de Champions League. In datzelfde jaar werd hij onderscheiden met de Ballon d'Or voor beste speler op de Europese velden. In 2002 veroverde de creatieve middenvelder met Brazilië in Japan en Zuid-Korea de wereldtitel, al kwam hij toen alleen in de groepswedstrijd tegen Costa Rica in actie.

Zowel in Italië als in Spanje werd Kaka een keer landskampioen. Met AC Milan pakte hij in het seizoen 2003/2004 de scudetto, met Real Madrid eindigde de Braziliaan in 2011/2012 bovenaan in de Primera Division.