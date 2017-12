Babel helpt Besiktas met hattrick aan zege, Dost scoort voor Sporting

Namens Besiktas maakte Babel in het eigen Vodafone Park de eerste drie doelpunten, waarna Alvaro Negredo, Cenk Tosun en Osmanlispor-speler Serdar Gurler de eindstand op 5-1 bepaalden.

De eerste treffer van Babel viel na ruim een halfuur spelen. Hij kopte van dichtbij raak na een assist van Adriano Correia, oud-speler van FC Barcelona.

Op slag van rust verdubbelde Babel de voorsprong, opnieuw met een kopbal. Vroeg in de tweede helft maakte hij met een knal in het dak van het doel zijn hattrick compleet. Negredo (75e) en Tosun (87e) droegen in het laatste kwartier ook nog hun steentje bij. De eretreffer van Gurler viel pas in blessuretijd.

Besiktas, waar Jeremain Lens twintig minuten voor tijd mocht invallen, klimt naar de derde plaats in de Turkse Süper Lig. Met dertig punten uit zestien duels heeft de ploeg van trainer Senol Günes alleen Basaksehir (33) en Galatasaray (30) boven zich.

Dost

Dost maakte zijn dertiende doelpunt van het seizoen voor Sporting Portugal. De Nederlandse aanvaller maakte in de door zijn ploeg met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Portimonense de tweede treffer. Dost scoorde na een uur spelen met een geplaatst schot, via de binnenkant van de paal.

Portimonense stond toen al met een man minder op het veld. Emmanuel Hackman kreeg in de 54e minuut zijn tweede gele kaart. Sporting was al na 9 minuten spelen op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Bruno Fernandes.

Dost maakte vorig weekeinde tegen Boavista ook al twee doelpunten. De Oranje-international, die een kwartier voor tijd nog geel kreeg zondag, is met dertien doelpunten tweede op de topscorerslijst in Portugal.

Met 39 punten uit vijftien duels is het nog ongeslagen Sporting koploper in de Primeira Liga van Portugal. FC Porto kan maandag bij winst op CS Maritimo in punten weer naast Sporting Portugal komen.

Lyon

In Frankrijk won Olympique Lyon de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Olympique Marseille. Het duel, met als inzet de derde plek, eindigde in 2-0. Nabil Fekir en Mariano scoorden voor Lyon. Kenny Tete speelde bij de thuisclub de hele wedstrijd. Ploeggenoot Memphis Depay viel in de 83e minuut in.

Lyon kwam in punten op gelijke hoogte met nummer twee AS Monaco, dat vrijdag met 4-0 won van Saint-Etienne. Marseille staat vierde met drie punten minder. Paris Saint-Germain, dit weekend met 1-4 te sterk voor Stade Rennes, behield een voorsprong van negen punten op Monaco en Lyon.

Club Brugge

In België won Club Brugge de topper tegen Anderlecht met ruime cijfers: 5-0. Ruud Vormer was een van de doelpuntenmakers. Hij maakte de 3-0 uit een penalty.

Bij Club Brugge speelde Stefano Denswil de hele wedstrijd mee. Jordy Clasie mocht een kwartier voor tijd invallen voor Vormer, zijn oud-ploeggenoot bij Feyenoord.

Met 47 punten uit negentien wedstrijden gaat Club Brugge ruim aan kop in de Belgische Jupiler Pro League. Anderlecht staat met 34 punten achter Charleroi (38) op de derde plaats.

