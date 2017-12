Keizer looft inzet en passie Ajax na overwinning bij AZ

AZ opende halverwege de score uit een strafschop van Alireza Jahanbakhsh, maar Ajax kwam vlak voor rust op gelijke hoogte via een treffer van Klaas-Jan Huntelaar.

"AZ startte goed en wij wat minder", analyseerde Keizer de wedstrijd na afloop voor de camera van FOX Sports. "We hebben in de eerste helft een paar goede kansen gekregen en AZ ook, maar dat is logisch met twee teams die vol op de aanval spelen."

Vroeg in de tweede helft bracht Lasse Schöne Ajax uit een penalty op voorsprong. AZ ging in de slotfase nog op jacht naar de gelijkmaker, maar de ploeg van Keizer hield stand.

"Ik ben het meest tevreden over de inzet en de passie waarmee we hebben gespeeld", zei de coach van Ajax. "We hebben op het tandvlees gespeeld en moesten tot het gaatje gaan."

Keizer genoot ook van het tactische spel in de beginfase van de wedstrijd. "Zij haalden Seuntjens naar binnen en daarom hebben wij Ziyech weer naar buiten gezet. De eerste tien minuten deden we dat niet, maar nadat Hakim naar buiten werd gezet kregen we een aantal kansen."

Van den Brom

John van den Brom was ondanks de nederlaag van AZ trots op zijn ploeg. "We hebben er alles aan gedaan om er een echte wedstrijd van te maken'', zei de trainer van de Alkmaarders. "Dat is ons ook gelukt en dit duel had ook anders kunnen aflopen. Maar we zijn helaas nog niet goed genoeg om een resultaat te halen tegen een club als Ajax."

Van den Brom had niet alleen oog voor zijn eigen ploeg. "We hadden Dolberg en niet Huntelaar in de spits bij Ajax verwacht. Ik snap nu wel waarom ze dat zo hebben gedaan. Huntelaar was beslissend."

"Hij maakt een fantastisch doelpunt en forceert slim een strafschop", vervolgde hij. "Natuurlijk gaat hij makkelijk liggen maar Pantelis Hatzidiakos moet zijn armen niet zo gebruiken en niet in zo'n situatie komen."

Van den Brom had vrede met de nederlaag. "We hebben verloren, maar hier kunnen we mee verder. Ik weet dat we opnieuw van een ploeg uit de traditionele top drie hebben verloren. Maar met deze nederlaag kan ik wel leven."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie