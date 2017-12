Celtic ziet einde komen aan imposante recordreeks door verlies bij Hearts

Celtic verbeterde vorige maand een stokoud Brits record door 63 wedstrijden op rij in eigen land niet te verliezen. De teller stond inmiddels al op 69 duels.

In Edinburgh kwam aan de recordreeks, die was begonnen in mei 2016, op hardhandige wijze een einde. Hearts won door goals van Harry Cochrane, Kyle Lafferty en twee van Manuel Milinkovic met maar liefst 4-0.

Celtic blijft ondanks de nederlaag de koploper in de Schotse Premier League. De 48-voudig Schots kampioen heeft twee punten meer dan nummer twee Aberdeen, dat bovendien al een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Vorig seizoen pakte Celtic in Schotland de treble door zowel de landstitel, de Schotse beker als de League Cup te winnen. In Europees verband slaagde de ploeg er dit jaar niet in om te overwinteren in de Champions League. In een poule met Paris Saint-Germain, Bayern München en Anderlecht eindigde Celtic als derde.