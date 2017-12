Goede generale Barcelona voor Clasico, United boekt nipte uitzege

Barcelona stond door goals van Luis Suarez en Paulinho halverwege al op een comfortabele 2-0 voorsprong. De Uruguyaan en de Braziliaan waren na rust ook verantwoordelijk voor respectievelijk de derde en de vierde Catalaanse treffer.

Messi beleefde een minder gelukkige avond. De Argentijn verzorgde weliswaar de assist bij de 1-0 van Suarez, maar bij een stand van 3-0 miste hij een penalty. Messi is daarmee de eerste Barcelona-speler sinds Samuel Eto'o in 2005 die in één kalenderjaar minimaal drie strafschoppen onbenut laat.

Het nog altijd ongeslagen Barcelona, waar Jasper Cillessen zoals gebruikelijk op de bank zat, staat er bijna halverwege het seizoen uitstekend voor. Met 42 punten uit zestien duels voert de ploeg van trainer Ernesto Valverde de ranglijst in de Primera Division aan.

Atletico Madrid, dat dit seizoen ook nog niet heeft verloren, is met een achterstand van zes punten de naaste belager. Real Madrid, dat dit weekend niet in actie kwam in competieverband vanwege het WK voor clubs, staat achter Valencia vierde. El Clasico tussen Barcelona en Real staat volgende week zaterdag op het programma.

United

In Engeland maakte Manchester United geen fout in de titelstrijd in de Premier League. De ploeg van trainer José Mourinho stond halverwege tegen West Bromwich Albion al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Romelu Lukaku en Jesse Lingard.

In de slotfase kwam West Bromwich Albion dankzij een treffer van Gareth Barry nog wel terug tot 1-2, maar verder liet United het niet komen.

Bij United moest Daley Blind zoals wel vaker de laatste weken het geval was genoegen nemen met een plek op de tribune.

United heeft ondanks de zege op West Bromwich Albion nog altijd een ruime achterstand op koploper Manchester City, dat zaterdag in eigen huis Tottenham Hotspur met liefst 4-1 klopte.

United moet als nummer twee na slechts achttien speelrondes al elf punten goedmaken op de eeuwige aartsrivaal.

Liverpool

Liverpool handhaafde zich later op zondag op de vierde plaats dankzij een kinderlijk eenvoudige 0-4 zege op bezoek bij AFC Bournemouth.

Philippe Coutinho, Dejan Lovren, Mohamed Salah en Roberto Firmino namen de goals van de 'Reds' voor hun rekening.

Bij Liverpool stond Georginio Wijnaldum het gehele duel binnen de lijnen. Aan de kant van Bournemouth maakte Nathan Aké de negentig minuten vol.

Liverpool verstevigde dankzij de overwinning de vierde plaats. Bournemouth zakte door de nederlaag naar de zestiende positie.

Juventus

In de Serie A steeg Juventus naar de tweede plaats. De regerend kampioen won de uitwedstrijd tegen Bologna overtuigend met 0-3.

Juventus stond halverwege al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Miralem Pjanic en Mario Mandzukic. Na rust bepaalde Blaise Matuidi de eindstand zelfs op 0-3.

Juventus passeerde door de zege Internazionale, dat zaterdag op eigen veld tegen Udinese (1-3) voor het eerst dit seizoen een duel verloor.

Napoli, dat zaterdag met 1-3 bij Torino won, is nu koploper met 42 punten. Juventus heeft 41 punten en Internazionale is nu derde met 40 punten. Nummer vier AS Roma heeft 38 punten maar moet nog een wedstrijd inhalen.

Lazio

Stefan de Vrij hield met Lazio een punt over aan de uitwedstrijd tegen Atalanta. Het enerverende duel in Bergamo eindigde in 3-3. De bezoekers kwamen twee keer sterk terug van een achterstand. Lazio bleef vijfde, Atalanta klom naar de zevende plek.

De thuisploeg, met Hans Hateboer in de gelederen, leidde na 22 minuten al met 2-0 dankzij treffers van Mattia Caldara en Josip Ilicic. Bij de rust was de stand echter alweer gelijk door twee doelpunten van Sergej Milinkovic-Savic. Ilicic zorgde in de vijftigste minuut uit een strafschop voor 3-2, maar Luis Alberto werkte in de slotfase de achterstand weg: 3-3.

