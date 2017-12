Sparta ontslaat trainer Pastoor na zware nederlaag tegen Feyenoord

Sparta geeft de teleurstellende prestaties in zowel de competitie als het bekertoernooi als reden voor het besluit om Pastoor op non-actief te stellen.

Voor Sparta betekende de 0-7 tegen Feyenoord de grootste verliespartij ooit op eigen veld in de clubhistorie. De Kasteelclub staat in de Eredivisie op de zeventiende en voorlaatste plaats, met elf punten uit zestien duels. Alleen hekkensluiter Roda JC staat er slechter voor.

De 51-jarige Pastoor werd begin 2015 aangesteld als hoofdtrainer van Sparta. Hij loodste de Rotterdammers in het seizoen 2015/2016 naar de titel in de Jupiler League en stelde daarmee promotie naar de Eredivisie veilig. Afgelopen jaargang eindigde Sparta op het hoogste niveau op de vijftiende positie en handhaafde zich daarmee rechtstreeks.

Pastoor was lange tijd ook technisch manager bij Sparta, maar aan die dubbelrol kwam in november een einde toen Leo Beenhakker werd aangesteld om de technische taken over te nemen.

Vertrouwen

Sparta stelt er kijkend naar de rest van het seizoen geen vertrouwen in te hebben dat de prestatiecurve onder leiding van Pastoor sterk gaat verbeteren. Het bestuur gaat in overleg met haar technisch adviseurs op korte termijn een beslissing nemen over een nieuwe trainer. Ook zal er worden gekeken naar mogelijke versterkingen in de winterstop.

Dolf Roks staat voorlopig als interim-coach voor de groep. Hij zal de trainingen gaan leiden en de ploeg voorbereiden op de uitwedstrijd tegen FC Groningen van volgende week zondag.

Beenhakker bekleedt zijn functie in principe tot aan de winterstop. Bij zijn rentree maakte de clubleiding bekend dat de 75-jarige veteraan geen officiële functie zou krijgen en zich zich uitsluitend zou bemoeien met transferzaken.

Sparta leed dit seizoen in de Eredivisie al negen nederlagen, speelde vijf keer gelijk en won slechts twee keer. In de eerste ronde van het bekertoernooi ging de ploeg met 1-0 onderuit bij RKC Waalwijk uit de Jupiler League.

Pastoor is de tweede trainer in de Eredivisie die moet vertrekken bij zijn club. Eerder werd René Hake aan de kant gezet bij FC Twente.

