Heracles in blessuretijd naast Utrecht, Excelsior verslaat Groningen

Yassin Ayoub was na ruim een halfuur spelen verantwoordelijk voor de openingstreffer van Utrecht tegen Heracles. Paul Gladon zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel bezet Utrecht nu de zesde plek. De ploeg van coach Erik ten Hag staat na zestien wedstrijden op dertig punten. Heracles is met 22 punten uit zeventien duels tiende.

In de openingsfase van de wedstrijd nam Utrecht het initiatief, maar wist het nauwelijks kansen te creëren. Alleen Zakaria Labyad zorgde tweemaal voor gevaar. In de 34e minuut was het wel raak voor de thuisploeg. Ayoub kopte van dichtbij raak uit een vrije trap vanaf de linkerkant.

Na rust kwam Heracles beter in de wedstrijd en dat resulteerde onder meer in een schot van Brandley Kuwas, dat ternauwernood werd gekeerd door doelman Nick Marsman. Aan de andere kant was Sander van de Streek twee keer dicht bij de tweede treffer van de Domstedelingen.

Utrecht leek op weg naar de drie punten, maar in de extra tijd tekende Gladon met een afstandsschot toch nog voor de gelijkmaker.

Excelsior

In het Van Donge & De Roo Stadion boekte Excelsior tegen FC Groningen zijn eerste zege sinds 4 november. Milan Massop en Stanley Elbers waren trefzeker namens de Kralingers.

Door de overwinning passeert Excelsior Groningen op de ranglijst en staat het met twintig punten uit zeventien wedstrijden elfde. Groningen zakt met zeventien punten uit evenzoveel duels naar de dertiende plaats.

Onder toeziend oog van Louis van Gaal begon Excelsior uitstekend aan de wedstrijd en kwam al in de achtste minuut op voorsprong. Massop kopte raak uit een vrije trap van Hicham Faik.

Groningen ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en kwam in de twintigste minuut bijna op 1-1. Een inzet van Lars Veldwijk kwam tegen de paal terecht.

In de tweede helft maakten de bezoekers het spel, maar wisten ze nauwelijks kansen te creëren. Aan de andere kant was het zeven minuten voor tijd wel raak. Elbers tikte van dichtbij een voorzet van Massop binnen en besliste daarmee de wedstrijd.

