Van Bronckhorst roemt collectief na zevenklapper Feyenoord bij Sparta

Feyenoord stond al binnen een kwartier met 0-3 voor dankzij doelpunten van Tonny Vilhena, Dylan Vente en Jeremiah St. Juste.

"We hadden het goed voor elkaar", complimenteerde Van Bronckhorst zijn ploeg. "In balbezit waren we heel vast en Sparta had moeite met de vele positiewisselingen. Daar hebben we uitstekend gebruik van gemaakt."

Nog voor rust maakte Vilhena de 0-4 en in de tweede helft voerden Renato Tapia, Steven Berghuis en Bilal Basacikoglu de score verder op, waardoor Feyenoord voor het eerst sinds 2006 wist te winnen op Het Kasteel.

Van Bronckhorst loofde de manier waarop de spelers elkaar onderling coachten. "Met die 7-0 is het nog belangrijker dat er echt een team staat dat met elkaar bezig is. Dat hebben we vandaag goed laten zien."

Vente

Ook was de coach van Feyenoord te spreken over het optreden van Vente, die een basisplaats had omdat Nicolai Jörgensen ontbrak vanwege familieomstandigheden. Met 18 jaar en 222 dagen werd de aanvaller de jongste doelpuntenmaker van Feyenoord in de Eredivisie sinds Vilhena op 10 februari 2013 tegen AZ (18 jaar en 38 dagen).

"Dylan maakt een goede ontwikkeling door", zei Van Bronckhorst over Vente, die de voorkeur kreeg boven Michiel Kramer. "De keuze was op hem gevallen en dat vertrouwen betaalde hij terug."

De overwinning van Feyenoord op Sparta betekende de grootste uitzege van de Rotterdammers sinds 1976. "Uiteindelijk zijn we daar heel blij mee, al blijven het maar drie punten. Deze overwinning geeft heel veel vertrouwen."

Komende donderdag neemt Feyenoord het in de achtste finales van de KNVB-beker in De Kuip op tegen Heracles Almelo.

