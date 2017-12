Ajax vecht zich in vermakelijke topper langs AZ

Ajax kwam in de 25e minuut nog wel op een 1-0 achterstand door een benutte strafschop van Alireza Jahanbakhsh, maar doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar in de 43e minuut en Lasse Schöne in de 51e minuut uit eveneens een penalty bezorgden de recordkampioen alsnog de winst.

AZ beëindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart (twee keer geel) in de 86e minuut voor rechtsback Jonas Svensson.

Door de zege verkleinde Ajax het gat met koploper PSV weer tot vijf punten. De Eindhovenaren zetten zaterdag al in eigen huis ADO Den Haag eenvoudig met 3-0 opzij.

AZ blijft nog altijd wel de nummer drie op de ranglijst, maar de Alkmaarders zagen de achterstand op PSV oplopen tot acht punten.

Boeiend schouwspel

AZ en Ajax maakten er een boeiend schouwspel van. Beide ploegen schroomden in balbezit met veel man ten aanval te gaan, waardoor er veel gebeurde voor beide doelen.

Ajax was in de veertiende minuut als eerste dicht bij een doelpunt. Na een slim passje van Hakim Ziyech legde David Neres de bal panklaar op het hoofd van Donny van de Beek, maar de middenvelder zag zijn inzet van de doellijn gehaald worden door Pantelis Hatzidiakos, die luttele seconden later ook Huntelaar van scoren hield.

AZ nam daarna het initiatief en had zelf in de 22e minuut op voorsprong kunnen komen. Wout Weghorst zette Mats Seuntjens alleen voor doelman André Onana, maar de linksbuiten schoot vanuit een moeilijke hoek hoog over.

De 1-0 voor AZ kwam er drie minuten later echter alsnog. Een hoekschop van Teun Koopmeiners belandde op de arm van Deyovaisio Zeefuik, waarna scheidsrechter Danny Makkelie niets anders kon dan naar de penaltystip wijzen. Jahanbakhsh liet Onana vanaf elf meter het een hard en hoog schot volslagen kansloos.

Ajax was even van slag en mocht in de 36e minuut van geluk spreken dat Weghorst verzuimde de 2-0 te maken. De spits had de bal na breedleggen van Seuntjens voor het inschieten, maar hij stuitte van dichtbij op de benen van de vliegensvlug uit zijn doel gekomen Onana, die ook een antwoord had op de rebound van Weghorst.

Misser

Ajax profiteerde in de 43e minuut optimaal van die misser. Neres stuurde op fraaie wijze Huntelaar de diepte in en de vervanger van de gepasseerde Kasper Dolberg verschalkte keeper Marco Bizot met een subtiele voetbeweging: 1-1.

Het gaf de bezoekers een zichtbare boost. De equipe van trainer Marcel Keizer voetbalde in de tweede helft een stuk makkelijker en dat resulteerde al snel in de 1-2.

Huntelaar ging gemakkelijk naar de grond in duel met Hatzidiakos. Makkelie gaf ook Ajax een penalty, die door Schöne benut werd. De Deen stuurde Bizot de verkeerde hoek in.

Dit keer was het AZ dat even de moed bij elkaar moest rapen en de thuisclub had alle geluk dat Ajax het naliet om verder uit te lopen. Huntelaar faalde in de 76e minuut oog in oog met Bizot en in de 83e minuut vond ook Justin Kluivert de keeper op zijn weg.

AZ drong in de absolute slotfase nog wel aan. Fred Friday liet op onverklaarbare wijze een levensgrote kans liggen. Met een man minder maakte AZ nog bijna gelijk, maar de mee naar voren gekomen doelman Bizot kopte in blessuretijd nipt over uit een hoekschop.

Daardoor bleef het bij 1-2 voor Ajax en doen de hoofdstedelingen nog volop mee om de titel in de Eredivisie.

