Trotse Ten Cate: 'Troostfinale was brug te ver voor Al-Jazira'

"Deze wedstrijd was net een brug te ver", analyseert de Nederlandse coach het duel om de derde plaats in Abu Dhabi. "Na een uur spelen was de tank leeg bij ons."

Al-Jazira mocht als kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten meedoen aan het toernooi in eigen land en plaatste zich dankzij zeges op het Nieuw-Zeelandse Auckland City en het Japanse Urawa Red Diamonds verrassend voor de halve finales van het WK.

Daarin bleek titelverdediger en Champions League-winnaar Real Madrid, die zaterdag in de eindstrijd ook nog het Braziliaanse Gremio opzijzette, uiteindelijk een maatje te groot voor Al-Jazira. In de troostfinale was er vervolgens geen houden meer aan tegen Pachuca: 1-4.

"Maar hier zit een ontzettend trotse coach", aldus Ten Cate. "Als iemand me voor het toernooi had gezegd dat we om de derde plaats mochten spelen, had ik diegene uitgelachen."

Moe

Volgens de 63-jarige Amsterdammer had er niettemin meer ingezeten voor zijn ploeg, met wie niemand van tevoren rekening hield. "We misten, naast de al langer afwezigen, nog wat belangrijke spelers. Dat deed ons de das om tegen een beter Pachuca."

Al-Jazira is bovendien niet gewend zo veel wedstrijden in een kort tijdsbestek te spelen, legt Ten Cate uit. "De jongens waren moe. Het was al het vierde duel dit toernooi en vier dagen voor de start speelden we ook nog een wedstrijd."

"Vijf wedstrijden in zestien dagen dus, maar we hebben daarmee wel heel veel ervaring opgedaan. Vooral de jongere spelers hebben kunnen zien wat het inhoudt om profvoetballer te zijn."

Ten Cate ging twee jaar geleden aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij zijn trainerscarrière na een pauze van tweeënhalf jaar weer nieuw leven inblies. In april pakte hij de landstitel na zijn eerste volledige seizoen met Al-Jazira.