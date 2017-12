Ronaldo hoopt dat Barcelona erehaag voor wereldkampioen Real vormt

Dat zei de 32-jarige Portugees zaterdag na afloop van het finaleduel op het WK voor clubs met Gremio, waarin Real door een doelpunt van Ronaldo met 1-0 te sterk was.

"Het zou mooi zijn als Barcelona een erehaag voor ons vormt", aldus Ronaldo, die voor de derde keer wereldkampioen werd met de Madrilenen, tegenover het Spaanse Marca.

Ondanks de vele vragen van journalisten over de wedstrijd van zondag aan zijn adres wilde Ronaldo nog niet al te veel vooruitkijken op de titanenstrijd.

"Dit is een bijzondere prijs. Voordat we ons richten op El Clasico moeten we eerst hier van genieten. We weten niet wat de toekomst brengt. Ons vertrouwen wordt groter en we worden naarmate het seizoen vordert altijd sterker. De titels zijn daar het bewijs van."

Zidane

Real Madrid-trainer Zinedine Zidane genoot van het spel dat zijn ploeg tegen Gremio liet zien. "We hebben het tempo de hele wedstrijd hoog gehouden. Daardoor kwam de tegenstander er nauwelijks aan te pas. Het was een schitterende wedstrijd en ik ben heel blij dat we deze prijs in de wacht hebben gesleept."

De wereldbeker voor clubs is na de Europese en Spaanse Super Cup de derde prijs van het seizoen voor de Madrilenen. Met de Copa del Rey, de Champions League en de Spaanse landstitel kan de 'Koninklijke' in totaal zes trofeeën veroveren.

"Het is onze droom om dit jaar alles te winnen wat er te winnen valt", vervolgde Zidane, die met Real in de Primera Division een achterstand van acht punten op koploper Barcelona heeft. "Maar we moeten niet vergeten om iedere prijs te vieren. We gaan hier eerst van genieten voordat de focus richting zondag gaat."