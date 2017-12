Van Ginkel en De Jong balen ondanks winst op ADO van 'slechts' drie goals

De Eindhovenaren kenden een uitstekende start tegen de ploeg uit Den Haag, want binnen tien minuten was het 2-0 door twee treffers van De Jong. Na iets meer dan een halfuur was het al 3-0 door Van Ginkel, maar daar bleef het bij

"We hebben genoeg kansen gehad om de score uit te breiden, maar dat lieten we na. Dat is jammer", zei Van Ginkel, die trefzeker was uit een strafschop, voor de camera van FOX Sports.

"We begonnen heel goed, maar daarna zakten we wat terug en werden we slordiger in ons spel. Na de 3-0 was het over."

Onder anderen Hirving Lozano liet een paar goede kansen liggen in het Philips Stadion. "Hij kwam twee keer één op één met de keeper, die mochten er wel in", aldus Van Ginkel. "Hopelijk gaat dat volgende week beter."

De 25-jarige middenvelder was wel opgelucht dat PSV na averij tegen Ajax (3-0) en FC Groningen (3-3) weer eens won. "Dit was wel even nodig. We wilden alle resterende wedstrijden tot de winterstop winnen, dus dit doet ons goed."

De Jong

Net als Van Ginkel was De Jong, die PSV razendsnel op het goede spoor zette, kritisch op de effectiviteit van zijn ploeg.

"Het gebrek aan meer goals kwam vooral door de eindpass die niet goed was. Dat is zonde, want ook in de tweede helft wilden we onszelf en de fans belonen met meer doelpunten", aldus de spits.

PSV is er door de zege zeker van dat het jaar wordt afgesloten als koploper. De voorsprong op Ajax en AZ, die elkaar zondag treffen, is acht punten.

Trainer Phillip Cocu hecht echter niet heel veel waarde aan de 'wintertitel'. "Dat zegt me niks. Het gaat erom dat we op 6 mei bovenaan staan", doelde de coach op het kampioenschap.

PSV neemt het volgende week zaterdag in de laatste speelronde voor de winterstop thuis op tegen Vitesse. Woensdag is eerst VVV-Venlo de tegenstander in de achtste finales van de KNVB-beker.

