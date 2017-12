FC Twente pakt punt tegen Vitesse, VVV verslaat Roda JC in derby

FC Twente kwam bij de confrontatie met Vitesse in de Grolsch Veste in de veertiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Fredrik Jensen. De Finse spelmaker draaide na een pass van Oussama Assaidi fraai weg bij Guram Kashia en verschalkte vervolgens doelman Remko Pasveer met een schuiver in de verre hoek.

Twente slaagde er echter niet in de voorsprong lang vast te houden. Vitesse bracht in de 28e minuut de stand alweer in evenwicht dankzij een treffer van Mason Mount.

De huurling van Chelsea kreeg de bal een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten en liet keeper Joël Drommel, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Jorn Brondeel, van dichtbij kansloos.

Door het gelijkspel handhaafde FC Twente zich op de vijftiende plaats op de ranglijst met veertien punten uit zeventien wedstrijden. Vitesse bleef met 24 punten de nummer zeven van de Eredivisie, maar de Arnhemmers moeten het afgelaste uitduel van vorige week met Sparta Rotterdam nog inhalen.

Roda JC-VVV

VVV had de overwinning bij Roda te danken aan een goal in de 76e minuut van Clint Leemans. De middenvelder passeerde sluitpost Hidde Jurjus met een schot over de grond van zo'n 25 meter.

Roda JC beëindigde het treffen met tien man na een rode kaart in de 83e minuut voor Adil Auassar. De verdediger trok de doorgebroken Damian van Bruggen naar de grond.

Door de zege steeg VVV-Venlo van de dertiende naar de elfde plaats op de ranglijst met negentien punten uit zeventien wedstrijden. Roda JC is nog altijd de hekkensluiter van de Eredivisie met elf punten uit zeventien duels.

