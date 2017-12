Bayern verstevigt koppositie, Bruma verliest bij rentree voor Wolfsburg

Thomas Müller kroonde zich bij Stuttgart-Bayern tot matchwinner door in de 79e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd te zorgen. De 28-jarige aanvaller was pas in de 65e minuut ingevallen.

Bayern mocht vervolgens van geluk spreken dat Stuttgart-aanvaller Chadrac Akolo diep in blessuretijd een strafschop miste.

De 'Rekordmeister' kon niet beschikken over Arjen Robben, die nog altijd herstellende is van een ontstoken zenuw in zijn heup. De laatste keer dat hij in actie kwam was op 22 november in de Champions League-ontmoeting met RSC Anderlecht.

Schalke 04

Bayern liep dankzij de treffer van Müller tegen Stuttgart twee punten uit op nummer twee Schalke 04, dat genoegen moest nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt.

Schalke kwam al redelijk vroeg op een 2-0 achterstand door doelpunten van Luka Jovic en de van FC Utrecht overgekomen Sebastien Haller, maar treffers van Breel Embolo (82e minuut) en Naldo (negentigste minuut) bezorgden 'Die Königsblauen' alsnog een resultaat.

Bij Frankfurt werd Jetro Willems al in de 42e minuut gewisseld. De Nederlandse linksback had vlak daarvoor een gele kaart gekregen wegens een schwalbe.

Schalke zag door de remise de achterstand op Bayern oplopen tot elf punten en kan zondag voorbij worden gestreefd op de ranglijst door zowel RB Leipzig (thuis tegen Hertha BSC) als Bayer Leverkusen (uit tegen Hannover 96).

Bruma

Bruma slaagde er niet in zijn rentree bij Wolfsburg op te luisteren met een zege. 'Die Wölfe' verloren met 1-0 van hekkensluiter 1. FC Köln.

Naast Oranje-international Bruma, die maanden herstelde van een knieblessure, stond ook Paul Verhaegh aan de aftrap namens Wolfsburg. Riechedly Bazoer werd geen speeltijd gegund door coach Martin Schmidt.

Köln had de eerste driepunter van het seizoen te danken aan een doelpunt van Christian Clemens halverwege de tweede helft.

Jeffrey Gouweleeuw pakte met FC Augsburg een punt tegen SC Freiburg: 3-3. Oud-Heerenveen-spits Alfred Finnbogason nam alle treffers van Augsburg voor zijn rekening, waarvan liefst twee in de extra tijd.

Ook de wedstrijd tussen Werder Bremen en FSV Mainz leverde geen winnaar op. Mainz-middenvelder Fabian Frei bepaalde in extremis de eindstand op 2-2.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga