Real wint WK voor clubs dankzij Ronaldo, Ten Cate vierde met Al-Jazira

Bij de finale tussen Real en het Braziliaanse Gremio was Ronaldo de grote man door in de 53e minuut het enige doelpunt te maken. De vedette schoot raak uit een vrije trap.

Vlak daarna leek de 32-jarige Ronaldo ook voor 2-0 te zorgen, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Vervolgens raakte Luka Modric namens de 'Koninklijke' nog de paal.

Real won het WK voor clubs al eens in 2014 en 2016 en evenaart rivaal FC Barcelona, dat tot zaterdag de enige club was die het toernooi drie keer won (2009, 2011 en 2015). Bovendien won geen enkele club het WK twee keer achter elkaar.

Gremio mocht zich in 1983 voor de eerste en vooralsnog laatste keer eindwinnaar noemen. In 1995 verloor de Braziliaanse ploeg na strafschoppen van Ajax in de strijd om de Intercontinental Cup, de voorloper van het WK voor clubs.

Ten Cate

Eerder zaterdag nam Ten Cate het met Al-Jazira op tegen Pachuca in de strijd om plek drie. De Mexicaanse opponent kwam voor rust op voorsprong dankzij Jonathan Urretaviscaya. Khalfan Mubarak maakte namens Al-Jazira in de 57e minuut gelijk, maar Pachuca nam afstand door Franco Jara, Roberto de la Rosa en Angelo Sagal.

Al-Jazira mocht als kampioen van het gastland meedoen aan het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten en won op weg naar de laatste vier met 1-0 van het Nieuw-Zeelandse Auckland City en met diezelfde cijfers van Urawa Red Diamonds uit Japan.

De ploeg van Ten Cate (63) liep woensdag een plek in de finale mis door van Real te verliezen. De 'Koninklijke' was toen door doelpunten van Ronaldo en Gareth Bale met 1-2 te sterk. Pachuca had in het zicht van de finale verloren van Gremio (1-0).