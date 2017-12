Benauwde thuiswinst Chelsea en Arsenal in Premier League

Bij Chelsea-Southampton viel het enige doelpunt op slag van rust. De treffer kwam op naam van vleugelverdediger Marcos Alonso. Bij de bezoekers speelde Wesley Hoedt de hele wedstrijd en bleef Virgil van Dijk op de bank.

Arsenal nam tegen Newcastle eveneens voor rust de leiding (doelpunt Mesut Özil in de 23e minuut) en stond die niet meer af. De ploeg van coach Arsène Wenger boekte zodoende de eerste overwinning in vier competitieduels.

Achter koploper Manchester City (49 punten) en Manchester United (38) staat Chelsea met eveneens 38 punten op de derde plaats in de Premier League. Arsenal is met 33 punten de nummer vier.

Later zaterdag, om 18.30 uur, speelt City nog thuis tegen nummer zes Tottenham Hotspur. De Spurs hebben 31 punten. Zondag spelen United (uit tegen West Bromwich Albion) en nummer zeven Liverpool (dat ook 31 punten heeft en Bournemouth treft) nog.

Burnley

Tussen de Engelse topploegen houdt Burnley zich nog altijd verrassend staande. De 'Clarets' verspeelden zaterdag weliswaar punten tegen het Brighton van basisspeler Davy Pröpper (0-0), maar staan knap vijfde met 32 punten.

Daryl Janmaat was met nummer negen Watford thuis niet opgewassen tegen Huddersfield Town, waar Rajiv van La Parra in de basis stond. Pas bij een stand van 0-3 (goals Elias Kachunga, Aaron Mooy en Laurent Depoitre) deed Watford via Abdoulaye Doucouré iets terug, waarna Mooy de eindstand bepaalde: 1-4.

In de onderste regionen deelde West Ham United een tik uit aan concurrent Swansea City door in Wales met 0-1 te winnen. Mark Noble scoorde uit een strafschop en dompelde de ploeg van basisspeler Erik Pieters in rouw.

Eerder op de dag boekte Crystal Palace bij middenmoter Leicester City de vierde zege van het seizoen: 0-3. Dankzij goals van Christian Benteke, Wilfried Zaha en Bakary Sako bleef de voormalige ploeg van trainer Frank de Boer, waar Jairo Riedewald inviel, voor de zevende keer op rij zonder verlies.

