Guardiola wil recordbrekend City niet vergelijken met 'Invincibles' Arsenal

City liet in de zeventien competitiewedstrijden tot dusver pas twee punten liggen en staat met 49 punten fier bovenaan, met een voorsprong van elf punten op stadgenoot en aartsrivaal United.

Dankzij een 0-4 overwinning op hekkensluiter Swansea verbraken de 'Citizens' afgelopen woensdag bovendien een ruim vijftien jaar oud record van Arsenal, dat in 2002 veertien wedstrijden op rij won in de Premier League.

Toch heeft Guardiola niet de illusie dat City het seizoen ook afsluit zonder nederlaag, zoals Arsenal deed in 2003/2004. "Dat gaat niet gebeuren", denkt de Spaanse coach. "Wij gaan nog wel verliezen, alleen het Arsenal van Arsène Wenger heeft recht op het predicaat 'The Invincibles'.

"Wat wij nu gepresteerd hebben is een uitzondering en absoluut niet normaal", benadrukt Guardiola. "We gaan deze serie natuurlijk zolang mogelijk voort proberen te zetten, maar er komt een moment dat we weer wedstrijden gaan verliezen."

Verbetering

De succescoach heeft ook in Spanje en Duitsland al het recordaantal opeenvolgende overwinningen achter zijn naam staan, maar hecht daar naar eigen zeggen nauwelijks waarde aan. "Records zijn leuk, maar worden ooit ook weer verbroken."

Guardiola richt zich daarom vooral op het spel van zijn City, waarover hij in grote lijnen goed te spreken is. Al ziet hij nog altijd ruimte voor verbetering. "Ook als we winnen moeten we de mindere dingen blijven benadrukken."

"Ik ben tevreden, maar weet zeker dat we in alle opzichten nog stukken beter kunnen. Het is een misvatting dat je goed hebt gespeeld wanneer je wint en slecht hebt gespeeld wanneer je verliest."

Zaterdagavond staat koploper City voor een loodzware opgave, want dan komt nummer vier Tottenham Hotspur op bezoek in het Etihad Stadium. Het duel begint om 18.30 uur.

