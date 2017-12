Sevilla speelt gelijk bij terugkeer aan kanker geopereerde Berizzo

Berizzo zat voor het eerst weer op de bank sinds ruim drie weken geleden prostaatkanker bij hem werd geconstateerd. De 48-jarige Argentijn onderging eind vorige maand een operatie.

Zijn taken werden overgenomen door Ernesto Marcucci, de trainer van het tweede elftal. Berizzo verraste zijn spelers door vrijdag de kleedkamer binnen te lopen en meteen alweer de training te leiden.

Volgens Spaanse media slaat Berizzo de komende uitwedstrijd tegen Real Sociedad over. Hij heeft van zijn artsen het advies gekregen om zo kort na de operatie nog niet het vliegtuig in te stappen.

Sevilla staat op de vijfde plaats in de Primera Division. De Andalusische ploeg verzamelde in zestien wedstrijden 29 punten.

Van Drongelen

In Duitsland moest Rick van Drongelen met Hamburger SV een nederlaag incasseren bij Borussia Mönchengladbach. De Nederlandse verdediger stond voor het eerst in zes weken weer eens in de basis bij zijn club.

Gladbach trok in de laatste twintig minuten via twee doelpunten van de Braziliaanse aanvaller Raffael de winst naar zich toe: 3-1. Van Drongelen werd in de slotfase met geel op zak gewisseld.

De Belg Thorgan Hazard opende al in de negende minuut de score voor de thuisploeg. André Hahn tekende namens HSV voor de gelijkmaker tegen zijn oude club.

Door de overwinning klom Borussia Mönchengladbach met 28 punten uit zeventien duels naar de vierde plaats in de Bundesliga. HSV bevindt zich met vijftien punten op de zestiende plek.

