NEC verliest koppositie aan Fortuna na gelijkspel tegen Helmond Sport

NEC kwam in de achttiende minuut op voorsprong tegen Helmond Sport via een doelpunt van Jordan Larsson. Vroeg in de tweede helft bracht Giovanni Hiwat de Brabanders, die slechts negentiende staan op de ranglijst, op gelijke hoogte.

Fortuna stond bij Den Bosch al binnen tien minuten met 0-2 voor dankzij Dries Saddiki en Djibril Dianessy. Niek Vossebelt zorgde kort na rust voor de aansluitingstreffer, waarna Lisandro Semedo de marge weer uitbreidde.

Dennis Kaars maakte het in de slotfase nog even spannend, maar Dianessy besliste de wedstrijd ver in blessuretijd met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Na het fluitsignaal kwam een boze supporter van Den Bosch het veld op, waarna de spelers van de thuisploeg hun aanhangers kalmeerden.

Door de overwinning gaat Fortuna met 38 punten uit achttien wedstrijden aan kop. NEC heeft een punt minder, maar moet ook nog een wedstrijd inhalen.

Jong Ajax

Jong Ajax kwam op bezoek bij FC Emmen niet verder dan 2-2. De ploeg van coach Michael Reiziger kwam al na drie minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Keziah Veendorp.

Cas Peters en Michiel Hemmen brachten Emmen nog voor rust op 2-1, waarna Noa Lang in de slotfase de eindstand bepaalde. Jong Ajax staat met 33 punten uit zeventien duels derde.

De Amsterdammers hebben drie punten voorsprong op nummer vier Telstar, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld en met 0-1 won bij hekkensluiter Jong FC Utrecht. Melvin Platje kroonde zich tot matchwinner bij de Velsenaren.

In Doetinchem verspeelde De Graafschap in de slotfase punten tegen FC Oss: 1-1. Mats Grotenbreg redde vlak voor tijd een punt voor de Brabanders, nadat Daryl van Mieghem de thuisploeg op voorsprong had gebracht.

Jong PSV

Jong PSV boekte een moeizame thuiszege op Almere City FC: 3-2. Donyell Malen bezorgde de Eindhovenaren, die de zevende plek innemen, met twee treffers in de laatste twintig minuten de overwinning.

MVV Maastricht klom dankzij een 3-0 overwinning in De Geusselt op Jong AZ naar de negende plek. Dean Koolhof, Attila Yildirim en Tuur Houben waren trefzeker namens de Limburgers.

SC Cambuur rekende in Leeuwarden via goals van Issa Kallon, Xander Houtkoop en Ricardo Kip af met FC Dordrecht, Go Ahead Eagles ging met 3-2 onderuit bij FC Eindhoven en FC Volendam boekte bij RKC Waalwijk zijn vierde zege van het seizoen: 1-3.

