ADO Den Haag na roerige periode terug in 'veilige' categorie 2

Deze indeling is vastgesteld op basis van de vastgestelde jaarcijfers over het boekjaar 2016/2017 en de ingediende prognose voor het huidige seizoen. Clubs die financieel aan herstel moeten werken, worden door de KNVB in categorie 1 geplaatst. In categorie 3 zitten de clubs die hun zaken financieel goed op orde hebben.

ADO komt uit een roerige financiële periode. De gemeente Den Haag besloot in juni haar handen van ADO af te trekken en haar zogeheten prioriteitsaandeel terug te geven. Volgens het Haagse college was er bij de club geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en kan het de rol als toezichthouder niet naar behoren uitvoeren.

In september besloot de licentiecommissie om ADO niet in te delen in een categorie. De club moest in de wachtkamer plaatsnemen omdat de financiële huishouding nog niet op orde was. Vrijdag kwam er alsnog uitsluitsel.

Toekomst

Algemeen directeur Mattijs Manders kijkt positief naar de toekomst nu zijn club deel uitmaakt van categorie 2.

"De afgelopen twaalf maanden hebben we keihard gewerkt om de situatie bij ADO Den Haag te verbeteren. Uiteraard moeten wij nog grote stappen maken en in categorie 3 belanden. Maar we hebben een stevig fundament neergezet waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden."

De club is zeker nog niet uit de zorgen. Zo leed ADO leed over vorig seizoen een verlies van 3,2 miljoen euro door tegenvallende inkomsten uit transfers en minder inkomsten uit sponsoring.

