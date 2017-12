Keizer denkt dat 'lekker voetballend' AZ meer uitgerust is dan Ajax

"Het is een nadeel voor ons dat wij twee dagen minder rust hebben. Wij hebben donderdag gespeeld en zij dinsdag, dus zij zijn fysiek in het voordeel. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we fit zijn", zei Keizer vrijdag op de persconferentie.

"Feyenoord en PSV zijn van oudsher de toppers, dit jaar zit AZ erbij. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt, omdat we allebei van voetbal uitgaan."

De coach van Ajax is onder de indruk van het spel van AZ dit seizoen. "Ze hebben veel variatie achterin en geven heel compact druk als team", loofde Keizer de ploeg van John van den Brom.

"Ze draaien een lekker seizoen, ook voetballend gezien. Ze staan niet voor niets zo hoog, dan doe je het gewoon goed. Ze spelen net als wij met veel jonge jongens, dat is leuk om te zien."

Systeem

Door de personele problemen bij Ajax, met name achterin, heeft Keizer weer een puzzel te leggen. De 48-jarige oefenmeester denkt echter niet dat dat voor zijn spelers onoverkomelijk is.

“Het systeem is niet veranderd, de invulling van spelers is veranderd. Er zit wat meer creativiteit en onvoorspelbaarheid in, daar ben ik tevreden over", stelde de Amsterdamse coach, die tevens aangaf dat de van een schorsing terugkerende Lasse Schöne bij afwezigheid van de geschorste Joël Veltman de aanvoerdersband zal dragen tegen AZ.

Keizer ziet geen noodzaak voor Ajax om zich in de winterstop te versterken om het gemis in de defensie op te vangen. "Ik kan me voorstellen dat mensen willen dat er spelers bijkomen, maar bijvoorbeeld Nick Viergever is na de winterstop ook weer fit."

Dijks

Door de blessures van onder meer Viergever, Daley Sinkgraven en Maximilian Wöber, plus de schorsing van Veltman, krijgt Mitchell Dijks weer eens speelminuten.

"Als we hem nodig hebben, dan staat hij er", aldus Keizer. "Aan het begin van het seizoen hadden we hem vaker nodig, daarna wat minder. Nu doen we weer een beroep op hem. Het is afwachten of hij een hele wedstrijd aankan na zijn blessure en ziekte."

AZ-Ajax staat zondag om 14.30 uur op het programma in het AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

