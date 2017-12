Cocu verwacht reactie van PSV na tik van dubbel puntenverlies

PSV verspeelde in vier dagen tijd vijf punten door een nederlaag tegen concurrent Ajax (3-0) en een gelijkspel tegen FC Groningen (3-3). De Eindhovenaren, die tussen 17 september en 3 december nog tien competitiezeges op rij boekten, hebben daardoor nog maar vijf punten voorsprong op naaste concurrenten Ajax en AZ.

"Dat dubbele puntenverlies doet veel met een ploeg", erkende Cocu op zijn wekelijkse persconferentie op het trainingscomplex De Herdgang. "Het is heel belangrijk om zaterdag te reageren met een overwinning."

"Verliezen kan een keer, zeker in een topwedstrijd, maar daarna moet je een reactie geven. Dat hebben we gedeeltelijk gedaan. In de eerste helft tegen FC Groningen was het voetballend veel beter dan tegen Ajax. Helaas bezweken we in de eindfase toen zij logischerwijs meer risico gingen nemen", doelde Cocu op de gelijkmaker van Mike te Wierik in de vijfde minuut van de blessuretijd.

De coach koos tegen Ajax voor een defensieve speelwijze en wisselde verdedigend in de slotfase van het duel met FC Groningen. In beide duels pakte zijn strijdplan verkeerd uit. "Als je zo'n duels als met FC Groningen wint, dan heb je goed gewisseld. Nu pakt het verkeerd uit en krijg je kritiek. Dat is niet erg, maar ik zou ons spel niet laf willen noemen."

Wim Rip

Cocu begon zijn persconferentie vrijdag met een update over collega Wim Rip. De video-analist maakt het naar omstandigheden goed, nadat hij woensdag tijdens FC Groningen-PSV onwel werd. De 56-jarige Rip werd in het Noordlease Stadion gereanimeerd en naar een Gronings ziekenhuis gebracht.

De video-analist werd daar 24 uur kunstmatig in coma gehouden, maar inmiddels is hij volgens medisch protocol wakker gemaakt en aanspreekbaar. Volgens PSV heeft Rip de intensive care verlaten, maar wordt hij wel doorlopend gemonitord.

Cocu gaf woensdag na het duel in Groningen geen persconferentie, omdat hij te aangeslagen was door het nieuws over Rip.

Vertrouwen

PSV heeft in de Eredivisie-historie pas vier keer punten verspeeld in thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag (drie gelijke spelen en één nederlaag). Die ene nederlaag was in het seizoen 2010/2011 (0-1). De huidige nummer acht van de Eredivisie is de laatste week wel prima in vorm met zeges op FC Twente (2-3) en Roda JC (3-2).

"Wij verheugen ons op deze wedstrijd", zei Groenendijk tegen ADO TV. "PSV zal zich de afgelopen dagen toch wel achter de oren hebben gekrabd dat het verschil met de achtervolgers flink kleiner is geworden. Wij kunnen met heel veel vertrouwen naar Eindhoven."

PSV-ADO Den Haag begint zaterdagavond om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Een dag later treffen AZ en Ajax elkaar in Alkmaar.

