Feyenoord overweegt verhuurde Gustafson in winter terug te halen

Trainer Giovanni van Bronckhorst zei vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Sparta Rotterdam van zondag dat hij de Zweedse middenvelder wellicht goed kan gebruiken nu de prestaties tegenvallen.

"Hij heeft de kwaliteiten. Vorig jaar heeft hij weinig gespeeld, dus het is goed voor hem en voor ons dat hij nu bij Roda JC wel speelt", aldus Van Bronckhorst.

"Hij heeft in zijn contract staan dat we hem in de winter terug kunnen halen. We hebben die clausule er niet voor niets in opgenomen. Na de laatste competitiewedstrijden zullen we daarover gaan praten en uiteindelijk een beslissing nemen."

De 22-jarige Gustafson, die bij Feyenoord op een zijspoor was beland, maakt in de eerste seizoenshelft indruk bij degradatiekandidaat Roda JC. De Zweed scoorde in zestien Eredivisieduels vijf keer.

Creativiteit

Hoewel regerend landskampioen Feyenoord dit seizoen tegenvallend presteert, vindt Van Bronckhorst niet dat hij te weinig creativiteit in zijn selectie heeft. Die mening was aanvaller Steven Berghuis woensdag na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen wel toegedaan.

"We hebben wel de creativiteit, maar niet de vorm. Dat is iets heel anders", aldus Van Bronckhorst. "We hebben spelers met wisselwerking en diepte. We hebben verschillende types."

"Ik geloof dat we tegen Heerenveen dertien schotpogingen hadden, waarvan vijf op doel. We komen er wel, maar we scoren niet makkelijk."

Van Bronckhorst denkt dat de vorm bij bepaalde spelers vanzelf weer terugkomt. "Ik praat met die jongens en probeer hen vertrouwen te geven. Ik denk dat het prettig voor hen is, omdat ik zelf dat gevoel als speler ook heb gehad."

Nieuwkoop

Tegen Sparta kan Van Bronckhorst over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen Miquel Nelom is nog niet inzetbaar. Mogelijk is Bart Nieuwkoop wel weer terug.

"We hebben er geen nieuwe blessures bijgekregen na de wedstrijd tegen Heerenveen, al hadden sommige jongens wel wat klachtjes. Nieuwkoop heeft voor het eerst meegetraind en we gaan nu kijken of we hem zondag kunnen gebruiken."

De wedstrijd tussen nummer zeventien Sparta en Feyenoord, dat slechts zesde staat in de Eredivisie, begint zondag om 12.30 uur.

