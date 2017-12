'Infantino speelde in 2011 dubieuze rol bij Turks omkoopschandaal'

Onderzoeksplatform Follow the Money zegt samen met The Guardian en Le Monde een briefwisseling te hebben waaruit blijkt dat Infantino destijds akkoord ging met een straf voor Fenerbahçe die veel lager was dan reglementair voorgeschreven.

Dat gebeurde in het seizoen 2011/2012. Infantino was destijds nog werkzaam als secretaris-generaal bij de UEFA.

Fenerbahçe, dat een flink aantal wedstrijden zou hebben gewonnen door omkoping, werd uiteindelijk niet teruggezet naar een lagere divisie en mocht de behaalde landstitel behouden.

De Turkse topclub werd destijds wel uit de Champions League gehaald. Voorzitter Aziz Yildirim werd veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Reconstructie

In het schandaal van destijds deed de politie veel invallen, werden betrokkenen gearresteerd en is de corruptie ook strafrechtelijk bewezen. In een reconstructie meldt Follow the Money dat onder meer zes topfunctionarissen van Fenerbahçe werden opgepakt.

Ook de UEFA twijfelde er niet aan dat de club "zich gedurende lange tijd heeft beziggehouden met zeer ernstige en vergaande matchfixing-activiteiten", maar degradatie van Fenerbahçe bleef dus uit.

Trabzonspor, dat in 2010/2011 als tweede eindigde, heeft zich nog steeds niet neergelegd bij het gegeven dat Fenerbahçe de titel niet is ontnomen.

De 47-jarige Infantino werd begin 2016 gekozen als voorzitter van de FIFA. Hij volgde destijds Sepp Blatter op.