Ziyech concludeert dat titelstrijd door winst Ajax weer helemaal open is

Door de winst in de Johan Cruijff Arena en het puntenverlies dat PSV woensdag bij FC Groningen leed (3-3) is het gat met de Eindhovense koploper teruggebracht naar vijf punten.

"Dit was voor ons de ideale gelegenheid om in te lopen. Na onze overwinning van zondag op PSV wist ik al dat het weer open was en nu is het helemáál open", zei de 24-jarige Ziyech voor de camera van FOX Sports.

"Ik vind dat we kampioen moeten worden, maar we staan nog vijf punten achter en hebben dus niks in eigen hand. We hebben nog werk te verrichten. Zolang we geconcentreerd zijn en echt als team voetballen, zijn we de beste ploeg van de competitie."

Ziyech was opgelucht dat hij tegen Excelsior eindelijk weer eens scoorde uit een vrije trap. "Dat werd tijd, het heeft lang geduurd. De laatste tijd gaf ik meer assists dan dat ik goals maakte", aldus de spelmaker.

Keizer

Ajax-trainer Marcel Keizer was eveneens blij dat zijn ploeg erin slaagde in te lopen op PSV. "We hebben gedaan wat we moesten doen. Het gat is nog maar vijf punten, terwijl sommige mensen dachten dat het na onze wedstrijd tegen PSV dertien punten zou zijn", zei de coach.

Keizer was echter ook kritisch en baalde van de manier waarop na een halfuur de gelijkmaker viel, toen Excelsior-spits Mike van Duinen scoorde uit de rebound.

"Het was zó stom dat we die goal tegen kregen, want daardoor leek het alsof de tegenstander nog in de wedstrijd zat. Het was lang billenknijpen. Ik heb een goed gevoel, maar we waren wel slordig in die fase rond de dertigste minuut."

Ajax gaat zondag om 14.30 uur op bezoek bij nummer drie AZ, dat net zoveel punten als de Amsterdammers heeft. Keizer kan in Alkmaar niet beschikken over verdedigers Joël Veltman (geschorst) en Maximilian Wöber (geblesseerd), terwijl Daley Sinkgraven en Nick Viergever door een blessure al langer aan de kant staan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie