Ajax loopt in op koploper PSV na zwaarbevochten thuiszege op Excelsior

Ajax begon sterk aan de wedstrijd en kwam via Siem de Jong ook al vroeg op voorsprong, maar Excelsior bracht de stand vlak voor rust verrassend langszij dankzij Mike van Duinen.

In de tweede helft stelde Ajax echter alsnog orde op zaken. Kasper Dolberg zorgde vanaf de strafschopstip voor de hernieuwde voorsprong, waarna Hakim Ziyech uit een vrije trap aan alle spanning een einde maakte.

Door de overwinning voerde Ajax niet alleen de druk op PSV verder op, maar nam het ook de tweede plaats op de ranglijst op basis van het doelsaldo over van AZ. PSV en AZ kwamen eerder deze week tegen respectievelijk FC Groningen (3-3) en PEC Zwolle (1-1) niet verder dan een gelijkspel.

PSV gaat met veertig punten uit zestien duels nog altijd wel riant aan de leiding, gevolgd door Ajax (35 punten) en AZ (35 punten). Ajax en AZ staan zondag tegenover elkaar in Alkmaar. PSV neemt het zaterdag al voor eigen publiek op tegen nummer acht ADO Den Haag.

Defensieve problemen

Ajax zag tegen Excelsior wel de defensieve problemen groeien. Van Daley Sinkgraven en Nick Viergever was al bekend dat ze voor de winterstop niet meer in actie zouden komen.

Maximilian Wöber raakte op het gladde veld van de Johan Cruijff Arena zo geblesseerd dat hij met een brancard van het veld moest. Joël Veltman moet de topper tegen AZ aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing.

Als het aan Keizer had gelegen dan had hij dezelfde spelers het veld ingestuurd als afgelopen zondag in de met 3-0 gewonnen kraker tegen PSV. Lasse Schöne moest echter een schorsing uitzitten, waardoor een plaats op het middenveld vrijkwam voor Siem de Jong, die in de 23e minuut op de goede plaats stond na een mooie actie van David Neres (1-0).

Hands

De openingstreffer was een logisch gevolg van het krachtsverschil tussen beide ploegen. Excelsior kwam niet veel verder dan verdedigen maar kwam na veertig minuten wel op gelijke hoogte. Doelman André Onana voorkwam nog dat Anouar Hadouir scoorde, maar was kansloos op de rebound van Mike van Duinen (1-1).

Ook na rust vocht Excelsior voor wat het waard was. Doelman Theo Zwarthoed kreeg nog een hand tegen een kopbal van Veltman en zag Siem de Jong op de paal schieten. Hij was in de 57e minuut kansloos toen Kasper Dolberg een strafschop mocht nemen nadat Hicham Faik hands had gemaakt (2-1).

In de slotfase bekroonde Hakim Ziyech een goede wedstrijd door na 49 mislukte pogingen eindelijk eens een vrije trap voor Ajax te verzilveren.

